Эти 15 предсказаний сбудутся с вероятностью 99%? Вот к чему готовятся люди в ближайшие 30 лет

📷 Фото

Опубликовано: 30.09.2024 08:02 , Обновлено: 29.09.2024

Верите ли вы предсказания? Мы живем в эпоху технологических прорывов, социальных трансформаций и экологических вызовов, которые формируют наше общество и повседневную жизнь. В этом материале мы представляем 15 предсказаний, которые, по мнению экспертов, сбудутся с вероятностью 99%. Узнайте, к каким изменениям готовятся люди в ближайшие 30 лет и как они могут повлиять на нашу жизнь, работу и взаимодействие с окружающим миром.

Одно из самых известных исследований в области предсказаний было проведено Филипом Тетлоком. Он попросил группу экспертов по международным отношениям предположить различные геополитические события, например, распадется ли Советский Союз к 1993 году.

Интересно, что «эксперты» с трудом справлялись с задачей лучше, чем «шимпанзе, бросающие дротики», и были неизменно менее точны, чем даже относительно простые статистические алгоритмы.

Тетлок также обнаружил, что люди, которые предпочитали рассматривать несколько объяснений и сопоставлять их между собой, добивались более высоких результатов, чем те, кто полагался на одну большую идею.

Так как наши предположения могут быть не хуже других, пользователь Reddit Tasty_likesugar решил попросить случайные умы в Интернете поделиться тем, что, по их мнению, почти наверняка произойдет в ближайшие три десятилетия. Ниже представлены ответы, которые они получили.

Термоядерные электростанции

“Термоядерные электростанции появятся через 30 лет”.

Пенсионный возраст

“Пенсионный возраст снова повысится”.

Погода

“Больше экстремальных погодных явлений”.

Жизнь на других планетах

“Ученые обнаружат жизнь или свидетельства существования жизни на других планетах”

Странные технологии

“Технологии станут еще более странными, чем они есть сейчас”.

Марс

“Первый человек на Марсе”.

Пандемия

“Возможно, случится еще одна пандемия. Звучит пугающе, но, к сожалению, она может произойти”.

“Что-то страшнее атомной бомбы”

“Возможно, есть что-то даже более страшное, чем создание атомной бомбы”.

Психическое здоровье

“В центре внимания будет находиться психическое здоровье”.

Рождаемость

“Уровень рождаемости в развитых странах продолжит снижаться тревожными темпами”.

Наводнения

“Наводнения приведут к переселению миллионов людей по всему миру”.

Зеленые города

“Правительства будут больше инвестировать в зеленую инфраструктуру”.

Животные

“Некоторые животные вымрут”.

Люди вспомнят, как было 30 лет назад

“Люди вспомнят, что 30 лет назад жизнь была лучше”.

“Немного оптимизма”

“Давайте будем немного оптимистичны:

Беспилотные автомобили, электробусы и грузовики становятся повсеместными.

Дополненная реальность становится повседневной вещью для большинства людей, в основном в форме очков.

Работа на ультрапортативных виртуальных экранах.

Устройство, похожее на Alexa (американский аналог Алисы, искусственный интеллект), в каждом доме, координирующее различные функции.

Рак станет болезнью, с которой мы можем жить и которую в большинстве случаев можно вылечить.

Истинное сокращение ископаемых ресурсов из-за доступности дешевой солнечной энергии в сочетании с удобными системами хранения энергии.

Модульные ядерные реакторы.

Беспроводная самозарядка потребительских устройств.

Ядерный синтез?

Кто знает, что с ИИ, это действительно открытый вопрос, насколько далеко он может зайти”.

Ранее Telegraf.news публиковал 15 фотографий, запечатлевших величие и красоту Вселенной, которые не только открывают перед нами завораживающие пейзажи далеких галактик и звездных систем, но и заставляют задуматься о нашем месте в этом огромном космическом океане.

Эти 15 фотографий космоса заставляют переосмыслить свое место во Вселенной. Что почувствовали вы?