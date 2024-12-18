Эти 15 кошачьих "улыбок" зарядят вас серотонином. Попробуйте взглянуть и не умилиться

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Опубликовано: 18.12.2024 13:21 , Обновлено: 18.12.2024

Учёные спорят о том, могут ли улыбаться кошки, но каждый их владелец наверняка наблюдал то, что можно было бы назвать улыбкой своего питомца. Собрали 15 самых милых фотографий с улыбающимися пушистиками от пользователей Reddit, чтобы зарядить вас «кошачьим серотонином».

Некоторым может показаться, что из семейства кошачьих улыбаться могут только сказочный Чеширский кот из знаменитой книги «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэррола. Но наверняка каждый владелец кошки мог наблюдать улыбку и у своего любимого питомца.

Пользователи Reddit поделились фотографиями “улыбок” своих кошек. Мы собрали 10 самых милых “улыбок”, чтобы поднять вам настроение.

Некоторые фотографии авторы сопроводили небольшими предысториями. Так, например, кошечка слева была найдена брошенной на парковке. Её новые хозяева запечатлели её счастливый вид спустя несколько дней, когда она обрела дом.

А эти милые фотоснимки питомца были сделаны в день его рождения. Кажется, этот кот действительно рад своему празднику.

Что может быть милее кошки, спящей с высунутым язычком? Остаётся только догадываться, что такое сладкое она может видеть в своём сне.

Иногда “рожицы” кошек выглядят очень забавно. Было ли это “улыбкой”, сказать наверняка нельзя, но то, что это мило — факт.

Лёгкая улыбка “Моны Лизы”, и наши сердца покорены. Неудивительно, что кошки — одни из самых популярных домашних животных.

Кажется в момент сладкой дремоты питомцы выглядят максимально счастливыми и умиротворёнными. Только посмотрите на эти “улыбки” и позы!

“Это фото было сделано примерно через час после того, как я привезла мальчика домой из приюта. Посмотрите на эту улыбку!” - подписала фотографию с рыжим котёнком автор. Её сородич кошка по кличке Реми Бэби тоже очень любит “улыбаться”, рассказала другая пользовательница.