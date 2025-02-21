Эти 10 белорусских слов покорятся не всем белорусам. Сможете правильно перевести?

Тест

Опубликовано: 21.02.2025 13:00 , Обновлено: 05.06.2025

21 февраля мир отмечает особенный праздник — Международный день родного языка. Для большинства белорусов родной язык знаком с детства, хотя кто-то уже и успел его подзабыть. Telegraf.news предлагает проверить уровень владения белорусским, пройдя простой тест из 10 вопросов. Все просто: вам нужно всего лишь выбрать соответствующий перевод на русский.

Белорусский язык — один из древнейших славянских языков, и он определённо заслуживает того, чтобы на нём говорили не только 21 февраля. Как бы то ни было, проверить, насколько хорошо вы им владеете, всегда интересно и увлекательно. Мы подобрали 10 интересных белорусских слов, некоторыми из которых вы, вероятно, захотите пополнить свой личный словарный запас. Желаем удачи и надеемся, что вы хорошо проведёте время.

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