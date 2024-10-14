Эта картинка расскажет правду, лидер вы или нет. Что увидели первым?

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Опубликовано: 14.10.2024 09:31 , Обновлено: 14.10.2024

Можно ли назвать вас прирожденным лидером или вы предпочитаете стоять в сторонке и заниматься своими делами вдали от посторонних глаз? Если вы не уверены, какой ответ вам больше подходит, пройдите следующий тест, основанный на интересной оптической иллюзии.

Лидер - это харизматичный человек, способный сплотить группу людей. Он или она обладает качествами, которые вызывают у него или нее уважение окружающих. Поскольку на нем лежит большая ответственность, быть лидером нелегко. Не каждый человек предрасположен к тому, чтобы быть лидером. Следующая оптическая иллюзия, созданная психологом доктором Ребеккой Спелман, покажет, относитесь ли вы к типу лидеров.

Что первым делом вы увидели на картинке?

Посмотрите на изображение ниже и решите, что вы на нем видите. Кто-то просто увидит шелковую ткань, а кто-то заметит что-то еще.

Черный шелк

Если вы заметили на картине волнистый кусок шелковой ткани, это значит, что вы смотрите на проблемы комплексно и не слишком беспокоитесь о деталях. Вы не любите тратить время на составление плана действий. Многие вещи вы делаете инстинктивно, прислушиваетесь к внутреннему голосу, по натуре вы обдуманны. Вам не нужно опережать события, вы предпочитаете развиваться вместе со своей командой.

Голова собаки

Если вы видите голову собаки, значит, вы очень энергичный человек с природными лидерскими качествами. Вы прекрасно ладите с людьми и любите работать в команде. У вас высоко развит эмоциональный интеллект, поэтому вы умеете замечать лучшие качества в других и использовать их. Вы сосредоточены на деталях и любите действовать по плану.

Ранее Telegraf.news публиковал еще один подобный тест. Он поможет вам вывести на свет ваши самые глубоко спрятанные чувства. Попробуйте. Что вы увидели на иллюстрации первым?

Эта картинка расскажет правду о вашем состоянии. Что увидели первым?