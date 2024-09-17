Эта головоломка с квадратами - зарядка для глаз и мозга. Сможете ли вы найти и сосчитать их все?

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Опубликовано: 17.09.2024 16:24 , Обновлено: 17.09.2024

Сосчитать квадраты и не сбиться со счёта, что может быть проще? Однако, как оказалось далеко не всем пользователям эта головоломка оказалась "по зубам". Сможете ли вы обнаружить все квадраты и не общитаться? Эта головоломка покоряется только самым "въедливым" и внимательным.

Перед вами картинка, напоминающая шахматную доску и состоящая из 36 маленьких квадратиков. Кажется, что сосчитать их не составит труда, однако задача состоит в том, чтобы увидеть их все, в том числе и квадраты из квадратов.

Эта задачка призвана простимулировать ваше критическое мышление и заставить подумать творчески. Увидеть их все удаётся немногим, а сосчитать и не сбиться ещё меньшему количеству людей.

Какие квадраты можно увидеть на картинке?

Первое, что стоит принять во внимание, так это то, какие квадраты в принципе можно увидеть на картинке. Второе - сколько квадратов любого размера от 1x1 до 6x6 может уместиться на этой картинке?

Большой квадрат имеет сторону из 6 квадратиков, что позволяет формировать квадраты нескольких разных размеров. Воспользуемся небольшой подсказкой, чтобы увидеть их все:

Квадраты 1х1;

Квадраты 2х2;

Квадраты 3х3;

Квадраты 4х4;

Квадраты 5х5;

Квадраты 6х6.

Теперь задача за малым, просто сосчитать их и сложить в общую сумму. Готовы? Начинайте!

Решение

Конечно, для того чтобы запечатлеть все квадраты, придётся поработать и глазами у умом. Но вы можете воспользоваться ручкой, чтобы записать всё, что вы нашли по категориям. Если вы готовы сверить, обсчитались или нет, то можете посмотреть, сколько квадратов каждого размера можно обнаружить на картинке.

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ”]

Квадраты 1х1: можно найти 36 квадратов.

Квадраты 2х2: Всего 25 квадратов.

Квадраты 3х3: всего 16 квадратов.

Квадраты 4х4: Всего 9 квадратов.

Квадраты 5х5: Всего 4 квадрата.

Квадраты 6х6: имеется 1 большой квадрат.

Теперь, когда вы знаете, сколько квадратов каждого вида есть на изображении, то только остаётся сложить все суммы и узнать ответ.

[info_b]Таким образом 36 + 25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 91 квадрат.[/info_b]

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У вас получилось найти правильный ответ сразу? Не расстраивайтесь, если нет. Этот тест не так прост, как кажется, и только самым логическим умам удается быстро найти решение. Продолжайте практиковаться, чтобы укрепить свои аналитические способности и скорость мышления.

Ранее Telegraf.news писал о том, что для того чтобы быстро и эффективно решать задачи, необходимы не только умение хорошо считать, но и способность применять смекалку. Именно творческий подход часто становится ключевым элементов в вопросах нахождения решения. Задачка с вёдрами и водой известна многим с детства, но далеко не всем удавалось решить её правильно. Сможете ли вы справиться с ней теперь? Попробуйте отмерить ровно 4 литра воды, используя только 3 ведра за полминуты.

Эта легендарная головоломка проверит вашу находчивость. Как при помощи 3 вёдер отмерить 4 литра воды?