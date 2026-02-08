Эстонец, выигравший 11 млн евро, пригрозил устроить голодовку

Опубликовано: 08.02.2026 17:45 , Обновлено: 08.02.2026

Эстонец Марек Ныммик, выигравший рекордный джекпот в 11 миллионов евро в онлайн-казино после ставки в 4 евро, пригрозил объявить голодовку. Он раздумывает над тем, чтобы устроить акцию протеста перед отделением банка.

Всё из-за юридической коллизии. Мужчина держал все свои деньги на счёте в банке. Однако тот не даёт ему распоряжаться 5 миллионами евро из-за подозрений в отмывании средств. Банк всего лишь следует букве закона.

49-летний Марек Ныммик после выигрыша в онлайн-казино решил часть потратить на недвижимость, а часть — на удовольствие. Он купил Mercedes за 300 000 евро, драгоценности и перевёл часть суммы в свой фонд.

Марек признался, что до джекпота работал в разных сферах, включая строительство и транспорт.

“Жизнь была обычной. Работал долгие дни, расплатился с кредитами и смог расширить капитал”, — рассказал в эфире Kuuuurija мужчина.

Судя по всему, он не был активным игроком на портале азартных игр. Как-то вечером он решил поставить 4 евро в онлайн-казино.

“Вечером взял вино и решил сыграть несколько игр в онлайн-казино… Когда на экране появились эти цифры, я сначала думал, что компьютер сломался, и сделал перезагрузку“, — рассказал Марек.

Мужчина перевёл часть выигранных средств, около 7,5 миллионов евро, в принадлежащий ему фонд для покупки недвижимости. На эти деньги он приобрёл здание Äripank в Старом городе Таллинна и несколько квартир.

Но до 5 млн евро зависли в банке. Тот обязан был провести проверку по подозрению в отмывании денег и заблокировал доступ к средствам.

“Оставшиеся на счете деньги — несколько миллионов, меньше пяти миллионов — так и лежат на счету“, — признался Марек.