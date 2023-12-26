ESA показало "путь Санта Клауса" по космосу
Европейское космическое агентство опубликовало фотографию, на которой виден след, похожий на "путь, оставленный санями Санта Клауса". Снимок сделал телескоп Джеймс Уэбб.
На самом деле, как объяснили в агентстве, на фото — объекты Хербига-Харо. Это светящиеся области вокруг новорожденных звезд (известных как протозвезды), которые образуются, когда звездные ветры или струи газа, извергающиеся из этих новорожденных звезд, образуют ударные волны, сталкиваясь с близлежащим газом и пылью на высоких скоростях.
HH 797, доминирующая в нижней половине изображения, расположена вблизи молодого открытого звездного скопления IC 348, которое находится у восточного края комплекса темных облаков Персея. Яркие инфракрасные объекты в верхней части изображения, как предполагается, содержат еще две протозвезды.
С помощью наземных наблюдений ученые ранее обнаружили, что для холодного молекулярного газа, связанного с HH 797, большая часть красного смещенного газа (движущегося от нас) находится на юге (внизу справа), а синего смещенного газа (движущегося к нам) - на севере (внизу слева). Также был обнаружен градиент поперек струи: на заданном расстоянии от молодой центральной звезды скорость газа у восточного края струи более красная, чем у газа на западном краю. Это связано с двумя почти параллельными оттоками с их собственными отдельными сериями ударов (что объясняет асимметрию скоростей).
Посмотреть эту публикацию в Instagram
[link href=“https://www.instagram.com/p/C1SIixqNO6L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от ESA - European Space Agency (@europeanspaceagency) [/link]
Источник, расположенный в небольшой темной области (справа внизу от центра) и уже известный по предыдущим наблюдениям, является, таким образом, не одиночной, а двойной звездой. Каждая звезда производит свой собственный резкий отток. На этом снимке видны и другие потоки, в том числе поток от протозвезды в правом верхнем углу центра вместе с освещенными стенками ее полости.