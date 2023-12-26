ESA показало "путь Санта Клауса" по космосу

📷 Фото

Опубликовано: 26.12.2023 13:21 , Обновлено: 26.12.2023

Европейское космическое агентство опубликовало фотографию, на которой виден след, похожий на "путь, оставленный санями Санта Клауса". Снимок сделал телескоп Джеймс Уэбб.

На самом деле, как объяснили в агентстве, на фото — объекты Хербига-Харо. Это светящиеся области вокруг новорожденных звезд (известных как протозвезды), которые образуются, когда звездные ветры или струи газа, извергающиеся из этих новорожденных звезд, образуют ударные волны, сталкиваясь с близлежащим газом и пылью на высоких скоростях.

HH 797, доминирующая в нижней половине изображения, расположена вблизи молодого открытого звездного скопления IC 348, которое находится у восточного края комплекса темных облаков Персея. Яркие инфракрасные объекты в верхней части изображения, как предполагается, содержат еще две протозвезды.

С помощью наземных наблюдений ученые ранее обнаружили, что для холодного молекулярного газа, связанного с HH 797, большая часть красного смещенного газа (движущегося от нас) находится на юге (внизу справа), а синего смещенного газа (движущегося к нам) - на севере (внизу слева). Также был обнаружен градиент поперек струи: на заданном расстоянии от молодой центральной звезды скорость газа у восточного края струи более красная, чем у газа на западном краю. Это связано с двумя почти параллельными оттоками с их собственными отдельными сериями ударов (что объясняет асимметрию скоростей).

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[link href=“https://www.instagram.com/p/C1SIixqNO6L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от ESA - European Space Agency (@europeanspaceagency) [/link]

Источник, расположенный в небольшой темной области (справа внизу от центра) и уже известный по предыдущим наблюдениям, является, таким образом, не одиночной, а двойной звездой. Каждая звезда производит свой собственный резкий отток. На этом снимке видны и другие потоки, в том числе поток от протозвезды в правом верхнем углу центра вместе с освещенными стенками ее полости.