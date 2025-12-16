Экс-премьер Британии Джонсон нарядился в фею и стал звездой соцсетей

🎥 Видео

Опубликовано: 16.12.2025 14:52 , Обновлено: 16.12.2025

Таким Бориса Джонсона, бывшего премьер-министра Великобритании, вы точно ещё не видели. К блестящими крылышками за плечами, эльфийскими ушами, танцующим вприпрыжку с феями - и это всё не сюжет пустившейся во все тяжкие нейросетки, а вполне себе реальное видео, взорвавшее на днях интернет.

В таком необычном образе бывший британский политик предстал в первую очередь перед своей четырехлетней дочкой Роми, ради которой родители организовали тематическую вечеринку в стиле фей и пикси. А уж после того, как супруга экс-премьера Кэрри Джонсон выложила фото и видео на своей страничке в Instagram, новый образ известного политика смогли оценить и пользователи соцсети. Видео танцующего Джонсона тут же завирусилось и стало мемным.

На одном из видео Борис Джонсон без доли стеснения танцует вместе с аниматором в образе феи Тинкербелл из «Питера Пэна», и судя по другим кадрам, дети от тематической вечеринки были в восторге.

Супруга политика описала происходящее как “полный хаос”, а своего мужа назвала “настоящим героем”, отметив, что наряжаться на дни рождения своих детей стало для них обоих уже семейной традицией.

“Чего только не сделаешь ради своих детей”, — резюмировала Кэрри Джонсон.