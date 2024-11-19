"Ее нога коснулась потолка!" - Пассажиры авиарейса в США поделились испытанным ужасом

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Опубликовано: 19.11.2024 08:47 , Обновлено: 19.11.2024

Летевшие из Швеции в США пассажиры рассказали об ужасе, который испытали. Они так и не долетели до точки назначения, хоть и выжили. Оказалось, что когда самолет пролетал над Гренландией, он попал во внезапную и очень сильную турбулентность. Затем он внезапно на большой скорости упал на много метров вниз.

Несколько человек получили ранения, на борту царила паника и споры. К счастью, пилот сумел справиться с авиалайнером и выровнять полет. Пассажиры начали помогать друг другу. Экипаж понял решение не приземляться в ближайшем аэропорту, а вернуться в Европу.

«У нас около 20 минут до ближайшего аэропорта Канады, у нас чуть больше часа до американской земли, и пилот говорит, что самолет поврежден и нам придется повернуть назад. У нас 5-часовой полет до Копенгагена, потому что SAS не хочет тратить деньги на отправку человека, который сможет отремонтировать самолет в США”, - пожаловался один из пассажиров в соцсети на решение экипажа.

На борту во время происшествия царила паника. Одна из женщин, не пристегнутая ремнем безопасности, получила травмы, выпав из сиденья, ударилась о потолок и упала на пол. Кто-то потерял сознание. Большинство предметов начали свободно летать по самолету, задевая пассажиров.

“Ее нога коснулась потолка! Я думал, мы все умираем», — сообщил один из путешественников в социальных сетях.