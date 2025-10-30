«Дыры в небе» напугали литовцев

📷 Фото

Опубликовано: 30.10.2025 14:27 , Обновлено: 30.10.2025

В группе Facebook «Погодные энтузиасты», посвящённой климатическим явлениям в Литве, пользователи поделились снимками «дыр в небе», замеченных в районе Каунаса и Паневежиса.

Подписчики гадали, чем могло быть вызвано это необычное природное явление.

Профессор Эгидиюс Римкус, доктор наук с кафедры гидрологии и климатологии Вильнюсского университета, рассказал порталу Delfi, что это явление возникает, когда самолёты пролетают сквозь очень тонкий слой кучевообразных облаков (обычно высококучевых), состоящих из переохлаждённых капель воды.

[inf]Кстати: переохлаждённые капли воды остаются жидкими даже при температуре окружающей среды ниже точки замерзания. По данным NASA, капли в высококучевых облаках могут оставаться жидкими при температуре около -15°C.[/inf]

При пролёте самолёта происходит возмущение воздуха: он сначала расширяется и резко охлаждается. Это служит толчком для моментальной кристаллизации переохлаждённых капель. Образовавшиеся ледяные кристаллы начинают падать, оставляя за собой разрыв в облачном слое.

«Так появляется отверстие», — подытожил профессор Римкус.

Что это за явление?

Описанное явление имеет официальное научное название — «выпадение» (англ. fallstreak hole), также известное как «дырявое облако» или «облако-дыра». Иногда его поэтично называют «ворота в рай». Это крупный разрыв в форме круга или эллипса, который появляется в слое переохлаждённых облаков.

В свою очередь, метеоролог Гитис Валайкас уточнил, что международный термин для этого явления — «cavum cloud» (от лат. cavum — полость, отверстие).