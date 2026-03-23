Две гигантские акулы устроили засаду и разорвали туриста

Опубликовано: 23.03.2026 08:50 , Обновлено: 23.03.2026

29-летний мужчина отчаянно пытался отбиться от первой акулы, но его ждало настоящее испытание — рядом была замечена еще один «бестия», которая в итоге присоединилась к засаде.

Как и большинство видов акул, большие белые акулы, как правило, избегают людей, потому что достаточно умны, чтобы отличать их от добычи, и, возможно, потому что знают, что подобные инциденты часто приносят им больше вреда, чем пользы, сообщило The Mirror. Хотя точно неизвестно, какой именно вид акулы напал и убил серфера Брэда Смита, все указывает на то, что это была именно большая белая акула.

29-летний мужчина отдыхал с друзьями на пляже Лефт Хэндерс недалеко от Грейстауна, в 250 км от Перта, Австралия, когда, по словам очевидцев, вокруг Смита внезапно началась сильная суматоха. Из воды вынырнула огромная акула «размером с автомобиль», которая врезалась прямо в его доску и сломала ее пополам. По сообщениям, Смиту удалось ненадолго отпугнуть животное, но очевидцы с ужасом увидели, как вокруг кружит другая акула.

«Похоже, они устроили ему засаду», — сказал один из свидетелей. Репортеры поговорили с несколькими из них, и все они, оказалось, упоминали необычайные размеры этих существ.

«Когда первая акула немного всплыла, я увидел ее плавник — он был почти метровой высоты, — сказал 17-летний серфер Кэмерон Роу. - Когда она выпрыгнула из воды, а Брэд все еще пытался с ней бороться, я увидел, что тело акулы было примерно шириной с автомобиль, а ее раскрытая пасть — шириной с человеческую ладонь».

По словам очевидцев, Брэд отчаянно пытался отпугнуть двух акул, которые атаковали его со всех сторон. «Мы видели, как Брэд пытался отпугнуть их ударами, — рассказал репортеру его друг Митч Кэмпбелл. - Мы кричали ему, чтобы он попытался спасти свою жизнь, но у него явно не было шансов. Акулы были огромные».

Примерно через 45 секунд он исчез под водой, окрасив море в красный цвет. Мгновение спустя его тело снова всплыло на поверхность. У него явно не было ни единого шанса.

Несмотря на опасность, друзья Смита храбро подплыли к нему и вытащили на берег. Анестезиолог, находившийся неподалеку на серфинге, осмотрел его и сказал, что с такими травмами он не мог выжить, утешив, что смерть, должно быть, наступила быстро.

Позже полиция обнаружила доску для серфинга Смита, разорванную острыми как бритва зубами. Сотрудники рыбоохраны начали масштабные поиски с использованием лодок и вертолетов, но акул так и не нашли.