Два истребителя ВМС США столкнулись в небе вблизи американской авиабазы

🎥 Видео

Опубликовано: 18.05.2026 07:45 , Обновлено: 18.05.2026

Два американских военных самолёта Boeing EA-18 Growler столкнулись недалеко от базы Военно-воздушных сил США в штате Айдахо. Катастрофа с военными самолетами случилась во время авиашоу Gunfighter Skies. Видео с пикирующими в клубах чёрного дыма "ворчунами" тут же разлетелось по соцсетям.

По данным телеканала NBC News, драматический инцидент произошел в воскресенье, во второй и заключительный день авиашоу Gunfighter Skies, в 3,2 км к северо-западу от авиабазы ​​Маунтин-Хоум в штате Айдахо. На видеозаписи очевидцев запечатлен момент столкновения двух самолётов, выполнявших показательные полеты, после которого самолеты загорелись, поднимая в воздух клубы черного дыма.

На видеозаписях также видно, как раскрываются четыре парашюта пилотов, которым удалось вовремя катапультироваться.

По словам официальных лиц, состояние четырех членов экипажа столкнувшихся самолётов стабильное. Причины авиакатастрофы пока не сообщают - ведётся расследование.

Разбившиеся EA-18G Growler - специализированные самолеты радиоэлектронной борьбы на вооружении ВМС США - были приписаны к эскадрилье радиоэлектронной борьбы из штата Вашингтон. По данным ВМС США, стоимость каждого из этих самолетов составила около 67 миллионов долларов (50,3 миллиона фунтов стерлингов).

Ким Сайкс из организации Silver Wings of Idaho, которая помогла организовать авиашоу, сообщила местному филиалу CBS, что никто на военной базе не пострадал.

Примечательно, что на последнем авиашоу Gunfighter Skies, которое проводилось в 2018 году, также произошёл несчастный случай - погиб пилот планера.