Два белорусских кота вошли в ТОП самых красивых в мире

Опубликовано: 12.01.2026 17:21 , Обновлено: 12.01.2026

Всемирная федерация кошек (World Cat Federation — WCF) объявила результаты голосования за самых красивых взрослых котов в мире за 2025 год. На третьем месте расположился британский короткошерстный кот из Беларуси по кличке Моки.

Белорусский котик совсем немного не дотянул до второго места — у него более 18 200 баллов. На втором месте же оказался шотландский вислоухий кот по кличке Мелоди Шарм из Таиланда. У него около 18 500 баллов.

На первом месте с 19 720 баллов расположилась абиссинская кошка из России по кличке Дарлен.

Тем временем на сайте федерации стартовало голосование за самых красивых котов 2026 года. Впрочем, как начисляются баллы, не совсем ясно, так как на официальном сайте раздел с пояснениями… недоступен.

Зато среди юниоров (junior) белорусский кот Шерхан, 2024 года рождения, занял 9-е место.

Котики, конечно молодцы, но мы же знаем, что самые красивые живут почти у каждого у нас дома.