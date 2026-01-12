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Два белорусских кота вошли в ТОП самых красивых в мире

Два белорусских кота вошли в ТОП самых красивых в мире
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Всемирная федерация кошек (World Cat Federation — WCF) объявила результаты голосования за самых красивых взрослых котов в мире за 2025 год. На третьем месте расположился британский короткошерстный кот из Беларуси по кличке Моки.

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Белорусский котик совсем немного не дотянул до второго места — у него более 18 200 баллов. На втором месте же оказался шотландский вислоухий кот по кличке Мелоди Шарм из Таиланда. У него около 18 500 баллов.

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На первом месте с 19 720 баллов расположилась абиссинская кошка из России по кличке Дарлен.

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Тем временем на сайте федерации стартовало голосование за самых красивых котов 2026 года. Впрочем, как начисляются баллы, не совсем ясно, так как на официальном сайте раздел с пояснениями… недоступен.

Зато среди юниоров (junior) белорусский кот Шерхан, 2024 года рождения, занял 9-е место.

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Котики, конечно молодцы, но мы же знаем, что самые красивые живут почти у каждого у нас дома.

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