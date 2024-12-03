"Душа в пятки уходит" - Кровати над пропастью удивили миллионы людей в TikTok. Это реально?

🎥 Видео

Опубликовано: 03.12.2024 14:32 , Обновлено: 03.12.2024

Ролики, созданные при помощи нейросетей, активно продолжают покорять соцсети. Некоторых комментаторов они вводят в заблуждение своей реалистичностью, а других подкупают визуализацией самых абсурдных идей. Так, например, недавно в TikTok завирусилось видео с кроватями над пропастью. Это видео собрало более 80 миллионов просмотров.

Короткий видеоролик, показывающий, как мог бы выглядеть спальный комплекс где-нибудь над пропастью в горах, оценили почти 3 миллиона пользователей, а дискуссия о том, насколько жизнеспособным был бы такой проект, растянулась на более чем 50 тысяч комментариев.

Некоторые пользователи не смогли понять, что перед ними творение искусственного интеллекта, а те, что разобрались, разделились на два лагеря. Одни предположили, что такой проект смог бы привлечь толпы туристов, где бы он ни находился, другие же заявили, что не стали бы спать в таком месте даже за «миллион долларов».

«Как же красиво! Я бы ездила сюда отдыхать. Ни капли не пожалела бы…» - восхитилась одна из пользовательниц соцсети в комментариях.

«Моя нервная система там не отдохнёт», - не разделила восторга другая.

«Красиво, слов нет, но ни за какие деньги там спать не буду. Даже не зайду туда, я только смотрю, и у меня душа в пятки уходит», - написала третья.

К слову, подобные фантазии — частый сюжет на страничке блога Peaceful Nature в TikTok, где автор создаёт удивительные проектные идеи, в которых современный дизайн и интерьер сочетаются с природой и стихией.

Так, например, подобный концепт уже демонстрировался, но в зимнем антураже.

В то же время для одних комментаторов такие идеи — лишь плод работы ИИ и фантазии человека, некоторые из подобных задумок давно нашли своё воплощение. Так, в Китае концепция нахождения над пропастью реализована в виде стеклянного моста. Этот объект пользуется большим спросом у туристов, любящих пощекотать свои нервы.