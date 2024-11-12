"Думал, портал в другое измерение открыли" - Китаец поймал "светодиодную" рыбу и удивил более 20 млн пользователей в TikTok

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Опубликовано: 12.11.2024 18:56 , Обновлено: 12.11.2024

Видео с необычными видами животных нередко становится вирусным в социальных сетях. На этот раз на просторах TikTok "залетело" видео с сияющей, как светодиоды, рыбой, которую выловили в Китае. Пользователи удивились эффектности глубо́ководной хищницы и привели множество забавных аналогий.

За 2 дня видеоролик с необычным уловом китайца собрал более 20 миллионов просмотров и свыше 16 тысяч комментариев. Пользователи TikTok сравнили эффектный трофей рыбака со сварочным аппаратом, парящим мечом и порталом в другой мир.

“Как же много я ещё не видел…” - восхитился один из комментаторов.

“И попробуй, докажи, что это не нейронка”, - написал другой.

“Я думал, портал в другое измерение открыли”, - высказался ещё один пользователь.

“У них даже рыбы светодиодные”, - пошутил кто-то.

“Айфонрыба 16 про макс”, - выдал свою шутку другой пользователь.

Некоторые пользователи посчитали, что уловом китайца стал селёдочный король, всплытие которого на поверхность принято считать дурным предзнаменованием. Однако на самом деле это рыба-сабля. Второе название – волосохвост.

В Китае рыбу-саблю называют «главным деликатесом реки Янцзы». В последние годы популяция этого вида в Китае значительно снизилась из-за чрезмерного вылова, и в стране даже вводили временный запрет на её отлов.

Вот, как она выглядит вблизи.

Характерной особенностью рыбы-сабли является поверхность её кожи, которая практически лишена чешуи и обладает невероятно красивым серебристым блеском. Волосохвост – глубоководный хищник и также обитает в морях и океанах тропических и субтропических широт. Повстречать его можно и в России. Там рыба-сабля обитает у южного Приморья.