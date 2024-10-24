"Думают, что живут в диснеевском мультфильме" - В соцсети Х показали, почему нельзя кормить диких медведей

🎥 Видео

Опубликовано: 24.10.2024 12:30 , Обновлено: 24.10.2024

Видео встреч с дикими медведями часто становятся вирусными в соцсетях. Остаться после них невредимыми – большая удача, а пытаться взаимодействовать с животным – большой риск. Свидетельством того, что кормить диких медведей лучше не стоит, стало видео, опубликованное в соцсети Х. Попытка россиянина угостить медведя за несколько дней собрала почти 5 миллионов просмотров.

Встреча с медведем у многих вызывает тревогу и опасения за свою жизнь. Однако время от времени находятся смельчаки, которые пытаются наладить контакт с животным.

Так, в аккаунте Nature is Amazing в Х поделились видеороликом, который снял один из очевидцев в Мурманской области. На видео мужчина пытается подкормить дикого медведя чипсами, и тот с радостью принимает брошенное угощение. Однако спустя мгновение зверь меняет настроение и набрасывается на своего “кормильца”.

Автор видеоролика отводит камеру в сторону и не показывает, что происходило дальше. Однако, судя по всему, ситуация разрешилась благополучно, и медведя удалось спугнуть. Об этом свидетельствует эпизод после монтажной склейки и смешок автора видеоролика.

Пользователи соцсети пришли в недоумение от поведения мужчины в кадре.

“Люди серьезно думают, что живут в диснеевском мультфильме?” - задался вопросом один комментатор.

“Никогда не кормите диких животных. Если вы это сделаете, они начнут ожидать еды от всех, а если не получат ее, то могут стать агрессивными или даже напасть”, - написал другой пользователь.

Некоторые комментаторы отметили, что недружелюбность медведя была очевидной изначально. Об этом свидетельствовала приподнятая шерсть на холке животного.

“Как кто-то может смотреть на эту машину для убийств и думать, что ему следует подойти к ней в дикой природе?” - пришёл в замешательство ещё один комментатор.

“Если ваши дети когда-нибудь захотят узнать, что такое естественный отбор, покажите им это видео”, - предложил другой пользователь.