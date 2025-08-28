"Драпач" - Сотни белорусов по-разному назвали этот огородный инструмент. А как называете вы?

🎥 Видео

Опубликовано: 28.08.2025 15:14 , Обновлено: 28.08.2025

Белоруска опубликовала в TikTok видео, в котором показала необходимый для огорода инструмент и спросила у других пользователей, как он называется в разных регионах. Под роликом зрители оставили более 700 комментариев.

Так, по словам девушки, в ее семье этим инструментом копают картошку и называют его “драпач”.

“А еще у нас есть секач - это тот, которым мы полем. Как у вас называются эти инструменты? Прям так интересно стало, потому что я знаю, что все вроде по-разному называем”, — рассказала она.

И действительно, под видео набралось более 700 комментариев от белорусов с самыми разными названиями этого инструмента.

Так, жители Малоритского и Пинского района Брестской области заявили, что это “капаница”. В Кобринском районе - “копачка”. Кто-то назвал это “матычкой”. В Дрогиченском районе — “караница” для копки чего-либо, а полоть - “тяпка”.

“У нас в Ивановском районе называют “клюка”, — поделился один пользователь.

“Могилевская область, в моем детстве тоже называли драпач”, — рассказал другой.

В Волковыском и Сморгонском районе Гродненской области — “гачка”.

А еще кто-то заявил, что “у нас это трехзубка, полем гачкой, а секачом картошку варёную животным дробим”.

Также были такие варианты:

драпцы — Ивьевский район;

копач — Браславский район;

драпак;

трехрожка;

ключка;

цапка;

драпузы - Щучинский район;

мотыга;

зубата сапка;

тяпка;

капорулька.

А как называете вы?

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