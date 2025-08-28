"Драпач" - Сотни белорусов по-разному назвали этот огородный инструмент. А как называете вы?
Белоруска опубликовала в TikTok видео, в котором показала необходимый для огорода инструмент и спросила у других пользователей, как он называется в разных регионах. Под роликом зрители оставили более 700 комментариев.
Так, по словам девушки, в ее семье этим инструментом копают картошку и называют его “драпач”.
“А еще у нас есть секач - это тот, которым мы полем. Как у вас называются эти инструменты? Прям так интересно стало, потому что я знаю, что все вроде по-разному называем”, — рассказала она.
И действительно, под видео набралось более 700 комментариев от белорусов с самыми разными названиями этого инструмента.
Так, жители Малоритского и Пинского района Брестской области заявили, что это “капаница”. В Кобринском районе - “копачка”. Кто-то назвал это “матычкой”. В Дрогиченском районе — “караница” для копки чего-либо, а полоть - “тяпка”.
“У нас в Ивановском районе называют “клюка”, — поделился один пользователь.
“Могилевская область, в моем детстве тоже называли драпач”, — рассказал другой.
В Волковыском и Сморгонском районе Гродненской области — “гачка”.
А еще кто-то заявил, что “у нас это трехзубка, полем гачкой, а секачом картошку варёную животным дробим”.
Также были такие варианты:
- драпцы — Ивьевский район;
- копач — Браславский район;
- драпак;
- трехрожка;
- ключка;
- цапка;
- драпузы - Щучинский район;
- мотыга;
- зубата сапка;
- тяпка;
- капорулька.
А как называете вы?
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