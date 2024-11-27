"До последнего думала, что это игрушка" - Белка-альбинос восхитила пользователей TikTok. Где живёт?
Альбинизм — редкая генетическая мутация, которая не может не притянуть к себе взгляды. Особенно интересно наблюдать за представителями животного мира, которых постигла участь родиться абсолютно белыми. Так, одна из пользовательниц TikTok сняла на видео белочку-альбиноса, которую обнаружила в парке. Комментаторы восхитились её внешним видом и сочли, что именно с таким окрасом зверёк стал соответствовать своему названию.
В комментариях под видео автор ролика, которая проживает в Туле, рассказала, что необычная белочка живёт в их центральном парке и охотно берёт орешки с рук.
“У нас там много обычных белочек, даже автоматы по продаже корма для них стоят. А эта вот одна такая среди них,” - рассказала пользовательница, снявшая видео.
Комментаторы восхитились красотой зверька и признались, что никогда прежде не видели белку такого окраса. Зверьку нетипичной расцветки придумали много имён. Белую белку называли “снежинкой”, “снегурочкой”, “белоснежкой”, “блондинкой” и даже сравнили её с Мерилин Монро в мире белок.
“Никогда таких не видела. Живём в лесу, и белок много, прямо по участку бегают. Но такой красоты не встречала,” - восхитилась одна из пользовательниц.
“До последнего думала, что это игрушка,” - едва поверила своим глазам другая.
“Вот это и есть белка. А то рыжего зверька назвали белкой. Кому такое в голову пришло?” - задался вопросом кто-то в комментариях.
“Это правильная белка))) Никогда не понимала, почему их так назвали, когда они рыжие”, - согласилась подписчица.
“К зиме готова! А где снег?! Зря потратилась на новый прикид!” - пошутили в комментариях.
Некоторые комментаторы подумали, что белка на самом деле просто сменила шубку на зимнюю и не является альбиносом, так как цвет её глаз не красный.
Однако другие не согласились, заверив, что на зиму белки меняют окрас с рыжего на серый, а при альбинизме глаза не всегда красные.
“Существует два основных типа белых белок: альбиносы и лейцисты. У альбиносов розовые или голубые глаза и нет темных пигментов нигде на теле. Белки с белой шерстью и темными глазами называются лейцистами,” - высказала свою точку зрения одна из пользовательниц и заметила, что как бы то ни было, повстречать такого зверька в природе значит “стать свидетелем чего-то уникального”.