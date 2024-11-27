"До последнего думала, что это игрушка" - Белка-альбинос восхитила пользователей TikTok. Где живёт?

🎥 Видео

Опубликовано: 27.11.2024 11:45 , Обновлено: 27.11.2024

Альбинизм — редкая генетическая мутация, которая не может не притянуть к себе взгляды. Особенно интересно наблюдать за представителями животного мира, которых постигла участь родиться абсолютно белыми. Так, одна из пользовательниц TikTok сняла на видео белочку-альбиноса, которую обнаружила в парке. Комментаторы восхитились её внешним видом и сочли, что именно с таким окрасом зверёк стал соответствовать своему названию.

В комментариях под видео автор ролика, которая проживает в Туле, рассказала, что необычная белочка живёт в их центральном парке и охотно берёт орешки с рук.

“У нас там много обычных белочек, даже автоматы по продаже корма для них стоят. А эта вот одна такая среди них,” - рассказала пользовательница, снявшая видео.

Комментаторы восхитились красотой зверька и признались, что никогда прежде не видели белку такого окраса. Зверьку нетипичной расцветки придумали много имён. Белую белку называли “снежинкой”, “снегурочкой”, “белоснежкой”, “блондинкой” и даже сравнили её с Мерилин Монро в мире белок.

“Никогда таких не видела. Живём в лесу, и белок много, прямо по участку бегают. Но такой красоты не встречала,” - восхитилась одна из пользовательниц.

“До последнего думала, что это игрушка,” - едва поверила своим глазам другая.

“Вот это и есть белка. А то рыжего зверька назвали белкой. Кому такое в голову пришло?” - задался вопросом кто-то в комментариях.

“Это правильная белка))) Никогда не понимала, почему их так назвали, когда они рыжие”, - согласилась подписчица.

“К зиме готова! А где снег?! Зря потратилась на новый прикид!” - пошутили в комментариях.

Некоторые комментаторы подумали, что белка на самом деле просто сменила шубку на зимнюю и не является альбиносом, так как цвет её глаз не красный.

Однако другие не согласились, заверив, что на зиму белки меняют окрас с рыжего на серый, а при альбинизме глаза не всегда красные.