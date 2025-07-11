В Гомеле открыли площадку для церемоний регистрации брака. А минчанам можно?
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В одном из парков Гомеля появилась беседка, предназначенная для проведения выездных церемоний регистрации брака. О создании новой площадки сообщил председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.
Как уточнили в загсе Гомельского горисполкома, беседка находится в общем пользовании и предназначена «для всех желающих». Воспользоваться ею могут как жители, так и гости города, а провести церемонию на новой площадке может любой загс Гомеля.
Правда, для того чтобы избежать накладок по времени, регистрацию в беседке порекомендовали согласовывать с загсом предварительно.
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