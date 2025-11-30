Дикий кабан устроил переполох в торговом центре

📷 Фото

Опубликовано: 30.11.2025 10:30 , Обновлено: 30.11.2025

Дикий кабан ворвался в торговый центр в субботу около полудня в торговом центре в чешском Пльзене. Свидетели рассказали, что сначала он пробежал через цветочный магазин, затем направился в продуктовый и пекарню. И только там его поймали вызванные на помощь полицейские.

















“Мы получили сообщение на экстренную линию от службы безопасности торгового центра о том, что в цветочном магазине Tesco бродит кабан”, — рассказала пресс-секретарь городской полиции Яна Пужманова.

Патрули немедленно выехали на место происшествия и направились к продуктовому магазину, куда к тому времени переместилось животное. «Мы задержали свинью в помещении пекарни с помощью двух ловушек. Затем мы вывели её из торгового центра», — рассказала Пужманова.

Она добавила, что с кабаном всё в порядке: сотрудники полиции отвезли его на близлежащее поле и выпустили на волю.