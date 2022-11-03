Девушка вытатуировала на щеке лицо друга. А он ее бросил

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Опубликовано: 03.11.2022 13:59 , Обновлено: 03.11.2022

Если вы состоите в отношениях, возможно, у вас был разговор с вашим партнером о том, чтобы сделать соответствующие татуировки. Просто что-то маленькое, утонченное и личное для вас как пары. Но эта история не такая. Девушка сделала татуировку на щеке с изображением лица своего парня.

Наралли Наджм решила сделать смелый портрет своего партнера на своем лице, чем шокировала подписчиков в социальных сетях. Она ежедневно информирует своих почиталей о своих отношениях и рассказывает о том, чем она занимается после того, как у нее с партнером родился сын Кинг. Своего партнёра она при этом называет “папочка”.

Однако Наралли в итоге осталась с разбитым сердцем узнав о том, что ее парень изменял ей, даже когда она родила их общего сына Кинга.

“Я думала, что мы идеальная семья. Только неделю назад я родила сына, мы купили дом, и все казалось таким реальным…Просто узнать, что он изменял… Даже после родов.”, - пожаловалась она в своем ТикТоке.

Ее друг не стал отрицать факт измены: “Я не знаю, что с ней происходит, я обещаю вам, у нее все будет в полном порядке… Хорошо, она поймала меня на измене, и я сказал ей, что это больше не повторится, но она не хочет быть со мной”.

Впрочем, позднее @narallynajm13 в своем TikTok сообщила: “Все завидуют мне, потому что на мне вытатуировано папочкино лицо. Даже несмотря на то, что папочка изменяет. Папочка вернется”.

Ранее Телеграф сообщил, что 30-летняя финская девушка Милана Пулляйнен, покрытая с ног до головы татуировками, рассказала, что ее друзья умоляют ее остановиться, а некоторые уже говорят, что она выглядит “пугающе”.

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