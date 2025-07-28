«Дешевле доставки» - Минчанка рассказала, сколько платит за готовку личному повару. Комментаторы разделились на два лагеря

🎥 Видео

Опубликовано: 28.07.2025 15:23 , Обновлено: 28.07.2025

Жительница Минска, которая ведет блок в TikTok, рассказала подписчикам, сколько в столице стоят услуги личного повара и что он приготовил для ее семьи. Многих цена шокировала, другие же назвали стоимость "нормальной".

Так, девушка в видео сообщила, что повар готовит им сразу на 2 дня, а продукты она закупает сама.

“Сегодня он нам готовил болоньезе, салатик, супчик куриный и рагу с овощами”, — рассказала минчанка.

По ее словам, на продукты она потратила 110 рублей, а работа повара стоила 100 рублей.

Ранее, отметила автор видео, кулинар готовил куриные отбивные, пюре, уху, карбонару и салат. Вышла такая же цена как за услугу, так и за продукты.

“То есть, получается, на 2 дня выходит 210 рублей. Вот за 4 дня получилось 420 рублей. В принципе я считаю вполне адекватно. Дешевле, чем заказывать всякие доставки еды, но чуть-чуть дороже, чем покупать готовые рационы”, — подытожила девушка.

В комментариях люди разделились на два лагеря. Одни удивились цене, другие же посчитали, что она соответствует сделанному.

“Приходит личный повар сварить макароны и сделать салатик????” — выразил непонимание один из пользователей.

“Мой шок в шоке”, — написал второй.

“Такую еду вы и сами приготовите, это очень дорого. Сейчас доставку еды на месяц можно за 400 оформить на человека, в соседи зайти и готовое купить”, — высказался третий.

“Хорошо повар устроился - 100 рублей, чтоб опустить макароны в воду и почистить овощи))” — выразил мнение еще один.

В свою очередь другие заявили, что “когда человек себе это может себе позволить,то это более чем норм!”

“Супер идея! А мы пока нашли женщину, кто готовит нам заморозки. Тоже супер выходит, время на готовку не тратишь, на неделю закупаемся у нее)” — поделилась еще одна пользовательница.

“Хоть кто-то не горбатится в три смены, и не строит из себя героя. Счастливая девушка?” — восхитилась другая.

“Личный повар это вещь ?К нам уже полгода приходит два раза в неделю, это было лучшее решение по разгрузке быта. А еще бонусом похудела на 5 кг за это время”, — рассказала комментатор.