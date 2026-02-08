Депутат польского Сейма предложил вручить Нобелевскую премию всем полякам

Опубликовано: 08.02.2026 11:16 , Обновлено: 08.02.2026

В Польше разгорелся скандал из-за перепалки в соцсетях между послом США и спикером Сейма Польши. Влодзимеж Чарзастый отказался выдвигать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, в ответ Том Роуз заявил, что прекращает любое общение с польским политиком.

Правящая коалиция Польши поддержала спикера Сейма и заявила, что будет выяснять в Вашингтоне, является ли позиция посла США официальной или его личным мнением.

В это время депутат от «Гражданской коалиции» (входит в правящую коалицию) Павел Коваль в эфире телеканала TVN24 прокомментировал конфликт и сделал предложение.

«Мое мнение таково – и я хотел бы в ближайшее время скоординировать свои действия с польской оппозицией – что польский парламент должен выступить и поддержать присуждение Нобелевской премии полякам, спасшим украинцев в час их испытаний после 2022 года. Это было настоящее гуманитарное движение», – заявил он.

«Я говорю это со всей серьезностью, я не говорю ни о каких других вопросах. Нигде в мире беженцев не принимали в таких масштабах. В их собственных домах, под их собственной крышей, в их собственных комнатах, в их собственных спальнях, на их собственных кухнях. Это очень серьезный вопрос. Давайте, поляки, сплотимся вокруг этого проекта», — заявил польский политик.

Напомним, что президент США не раз заявлял, что очень хочет получить Нобелевскую премию. Он говорил, что «никто в истории» не заслуживает этой награды больше него, и называл решение комитета не присуждать ее ему «большим оскорблением» для Америки.

Позже, в январе 2026 года, Трамп направил письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, где заявил, что, поскольку Нобелевский комитет решил не присуждать ему премию за «прекращение восьми и более войн», он больше не чувствует себя обязанным «думать только о мире».

В 2025 году лауреатом премии мира стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. В январе 2026 года, после того как США захватили главу Венесуэлы Мадуро прямо в его доме в Каракасе, во время встречи в Белом доме она передала свою медаль Трампу в знак признательности. Впрочем, Нобелевский комитет подчеркнул, что титул лауреата не передается и Трамп официально им не является.

Тем не менее власти США пытаются давить на страны по всему миру, чтобы те выдвинули главу Белого дома на Нобелевскую премию 2026 года. Пока на такой шаг пошли лишь премьер-министры Израиля и Камбоджи.