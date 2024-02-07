"Даже не бросил сигарету" — Мужчина спас собаку из пасти аллигатора

🎥 Видео

Опубликовано: 07.02.2024 10:48 , Обновлено: 07.02.2024

Видео, как мужчина не побоялся побороться с аллигатором, чтобы спасти свою собаку, набрало в Twitter более 4,7 млн просмотров и почти 40 тыс. лайков всего за несколько дней. Посмотрите, что так впечатлило пользователей.

Мужчина гулял с собакой, но в какое-то мгновение аллигатор выскочил из воды и схватил щенка. Не раздумывая, хозяин питомца прыгнул в воду и голыми руками разжал пасть хищника.

“Любой настоящий владелец собаки поступил бы так же”, “Даже не бросил сигарету”, “Что за легенда” — написали пользователи в комментариях.