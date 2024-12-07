"Да что там происходит?" - Видео из Бреста вызвали много вопросов у пользователей TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 07.12.2024 17:12 , Обновлено: 07.12.2024

В TikTok опубликовали видео, на которых показали фрагменты празднования 85-летия Брестской области. Образы попавших в кадры людей вызвали много вопросов у комментаторов.

Так, на одном из видео показали человека, предположительно, в скафандре космонавта, который неспешно гулял среди людей в обычной одежде, привлекая их взгляды.

На втором “персонажей” уже больше: девушка с крыльями аиста, человек с красной розой на голове и не только.

На третьем ролике можно было увидеть, вероятно, ангела, державшего праздничную эмблему. Все видео сопровождала загадочная музыка.

“Да что там происходит?” - спросила комментаторша под одним роликом.

“А кто главный режиссер этого праздника?” - поинтересовался другой.

“Судя по всему, Дэвид Линч”, - ответили ему.

[info_b]Дэвид Линч - американский кинематографист и режиссер фильмов, характерные черты творчества которого - сюрреализм, темы снов и иллюзорности реальности.[/info_b]

Кому-то образ космонавта понравился: “Клевый костюм”.

“Вот этот скафандр разработан в Белорусском НИИ”, - предположил еще один пользователь TikTok.

“Сон при температуре 38,5”, - написал под другим роликом юзер.

Кто-то пожаловался, что праздник организовали только в областном центре: “День рождения области, а праздник только в самом Бресте. Другие города - это так… Обидно”

“Сегодня была, очень все душевно, спасибо за праздник!!!” - поблагодарила другая пользовательница TikTok.

“Бал сатаны нервно курит”, - поделился видением третий.