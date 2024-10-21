"Чтобы снег ровно лег" - В Гомеле показали покос осенней листвы

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Опубликовано: 21.10.2024 15:29 , Обновлено: 21.10.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как мужчина косил газонокосилкой осеннюю листву рядом с тротуаром в Гомеле. Зачем он это делал, конечно, точно не известно. Но смышленые комментаторы выдвинули свои версии.

На видео заметно, как опавшие грязные листочки разлетаются в стороны после прохождения техники.

“Работа есть работа, ему за это как бы и платят, и пусть вам кажется, что он ерундой занят”, - написал один комментатор.

“Выравнивает, чтобы снег ровно лег!” - предположил другой.

“Меня эти косильщики все лето с утра доставали. Так и осенью листья будут косить или уже сразу землю взрыхлять??” - поинтересовался третий.

Кто-то же попытался защитить работника: “Чего на работягу накинулись? Дали задание - делает. Сами, небось, не спорите с начальством, а делаете, что говорят. Все сверху идет…”

“Классика. А когда дожди пойдут, то время латать лужи, в дождь-то оно виднее, где нужно”, - добавил еще один пользователь TikTok.