Что значит "67"? Эта цифра стали словом 2025 года по версии Dictionary.com. Заменит "42"?

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Опубликовано: 11.11.2025 20:49 , Обновлено: 11.11.2025

Авторитетный онлайн-словарь Dictionary.com назвал словом 2025 года выражение «67» (произносится как «шесть семь» или по-английски "six seven"). В пресс-релизе ресурса уточнили, что хотя эти цифры получили важный статус, в словаре для них не будет определенного значения.

Титул «Слово года» присваивается ежегодно и отражает ключевые социальные тренды и события. В 2024 году победителем стало слово «сдержанный» (demure), и вот в 2025-м им стала вирусная числовая загадка «67».

Феномен цифры берет начало из песни «Doot Doot (6 7)» филадельфийского рэпера Skrilla, выпущенной в декабре 2024 года. Однако массовую популярность выражение приобрело благодаря TikTok, где им сопровождали баскетбольные видео с участием Ламело Болла, рост которого составляет ровно 6 футов 7 дюймов. Вскоре термин подхватили звезды спорта, включая Леброна Джеймса, а затем он распространился по школам США, вскоре и по всему миру.

Типичное использование «67» включает медленное произношение и характерный жест: поднятие обеих ладоней по очереди, как будто взвешивая что-то. По словам учителя и комика Филипа Линдси, дети поколения Альфа вставляют «67» практически в любой разговор, превратив его во всеобщую шутку.

«Возможно, самая определяющая черта “67” в том, что его невозможно определить. Оно бессмысленно, вездесуще и абсурдно. Это логичный итог жизни в интернете, где мы бесконечно скролим контент, созданный алгоритмами», — пояснили лингвисты Dictionary.com.

Интересно, что сам создатель выражения, рэпер Skrilla, подтвердил, что намеренно не давал ему четкого значения, позволив каждому придумать свое.

Эксперты словаря зафиксировали взрывной рост запросов на слово «67» — с июня популярность увеличилась более чем в шесть раз. Феномен породил музыкальные маш-апы, стал поводом для сюжета в мультсериале «Южный Парк» и даже основой костюмов на Хэллоуин.

Психологи и эксперты по воспитанию видят в этом тренде позитивную сторону. «“67” бессмысленно по содержанию, но не по ощущениям. Что может быть важнее для ребенка, чем чувство принадлежности к группе?» — отметила эксперт по воспитанию Бекки Кеннеди.

Кстати, «67» обошло в финальном голосовании такие претенденты, как «бролигархия» (broligarchy) и «традвайф» (tradwife), став главным языковым символом 2025 года — словом, которое не значит ничего, но означает очень много для целого поколения. В общем, новое поколение нашло свою альтернативу загадочной цифре 42, любимой старшими.

42 и 67 - что общего?

Феномен числа 42, ставшего культовым для предыдущих поколений, имеет схожую природу, но совершенно иное происхождение. Своей глобальной известностью число обязано научно-фантастическому роману Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». В книге 42 представлено как «Ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого», который был вычислен сверхмощным компьютером за миллионы лет. Ирония заключалась в том, что ответ на самом деле не прояснил вопрос.

42 было намеренно создано как литературная шутка, высмеивающая поиск глубинного смысла в хаотичной вселенной. Однако эта сатирическая концепция была подхвачена поклонниками и превратилась в масштабный культурный мем задолго до появления социальных сетей. Число 42 стало универсальным ответом на любой бессмысленный или чрезмерно сложный вопрос, символом абсурдистского юмора и интеллектуальной игры.

С тех пор 42 прочно укоренилось в поп-культуре: его можно встретить в качестве пасхального яйца в фильмах, сериалах и видеоиграх. Оно стало опознавательным знаком для гиков и IT-специалистов — например, в поисковой системе Google калькулятор выдает на запрос «the answer to life the universe and everything» именно 42.