"Что тут происходит?" - В Минске показали чемпионат по депиляции. В TikTok возникли вопросы
В TikTok опубликовали ролик с чемпионата по депиляции и косметологии, который прошел в апреле в Минске. Комментаторы удивились кадрам с события, где над обнаженными моделями под громкую музыку работало очень много человек.
Опубликованный видеофрагмент показал часть этого чемпионата (называется Esthetics Women 2025). В помещении несколько команд, в каждой из которых было четыре человека и больше, занимались депиляцией ног женщин, пока те лежали на кушетках. Это было соревнование на время.
Другие участники события танцевали под музыку рядом и подпевали.
“И что тут происходит?” - спросил один комментатор. “Как будто шабаш”, - сравнил другой.
“Зрелище так себе”, - поделилась мнением третья пользовательница TikTok. Кто-то поинтересовался, почему ноги моделей не прикрыли полотенцем. Автор видео ответила: “Ну, если бы вы были экспертом в депиляции, тогда у вас бы не возникало вопросов”.
“А музыка громко, чтобы не слышать криков и стонов?” - спросил еще один юзер. Но ему не ответили.