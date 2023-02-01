Что означают странные позы, в которых спят ваши коты? Эксперты все объяснили

Опубликовано: 01.02.2023 12:12 , Обновлено: 01.02.2023

Каждый счастливый хозяин кошки замечал какие изобретательные и необычные позы выбирает питомец во время сна. По ним даже можно определить самочувствие и психологическое состояние котов.

“Кошкам нравится растягиваться и сохранять гибкость, а их физиология способствует гибкости и различным комфортным позам”, — рассказал Рассел Хартштейн, сертифицированный специалист по поведению домашних животных и тренер в Лос-Анджелесе и основатель Fun Paw Care, передает The Insider.

Это значит, что если вам кажется, что поза сна, которую выбрал ваш кот болезненная или неудобная, то, скорее всего, вы ошибаетесь. Впрочем, некоторые положения во сне на самом деле могут сигнализировать о том, что ваша кошка испытывает стресс или больна. Читайте дальше, чтобы понять секрет языка тела кошек во сне.

Сон свернувшись в клубок

По словам Зака Пилоссопа, ветеринара-консультанта Healthy Paws Pet Insurance, наиболее распространенная поза, в которой спят кошки, называется “свернуться в клубок” .

Коты могут спать в позе полумесяца по двум причинам:

Сохраняют тепло тела. Они защищают свою грудь и животик от нападений хищников.

“Это положение для сна было важно для выживания, когда они жили в дикой природе, и до сих пор остается для диких кошек”, – говорит Пилоссоф. Несмотря на то, что большинство домашних кошек никогда не встречали волка или медведя, у них все еще сохраняется инстинкт защиты себя во время сна.

“Батон”

Вытянувшись “батоном”, еще одна распространенная поза кошек во время сна. Коты часто лежат, выпрямив туловище и поджав лапы и хвост.

Они приобретают очень квадратную форму, очень похожую на буханку хлеба, только что вынутого из духовки.

Подобно и позе клубочком, кошки часто спят в позе батона, чтобы сохранить тепло тела. Таким образом, с приближением зимы вы можете чаще застать своего пушистого друга спящим в этих компактных позах.

В коробке

Кошки любят спать в коробках всех форм и размеров: от обувных до мисок для смешивания и корзин для белья. Кажется, кошки могут приобретать почти жидкое состояние, чтобы заполнить форму выбранной ими ёмкости.

Ваша кошка с большей вероятностью будет искать укромное место для сна, если почувствует угрозу — например, когда она опасается странно пахнущего посетителя или в разгар ссоры с другим кошачьим собратом.

Развалившись на боку

Кошка, растянувшаяся на боку, вытянув ноги и наполовину обнажив живот. Такое положение для сна обычно означает, что они чувствуют себя расслабленными и в безопасности. Тем не менее, такие факторы, как время года, температура и время суток, могут влиять на стиль сна вашей кошки.

Конечно, в более прохладную погоду они могут нежиться на солнце или на одеялах. При более высоких температурах они могут разлетаться в тени или на прохладных поверхностях, таких как плитка в ванной комнате или коридоре.

Пузом вверх

Положение животом вверх — это самая няшная позиция, в которой только может спать ваш кот. Лапы в таком положении могут быть вытянуты или распластаны по бокам.

Сон животом вверх открывает миру жизненно важные органы кошки. Итак, если ваша кошка спит, полностью повернувшись животом вверх, вы можете считать это признаком того, что она чувствует себя чрезвычайно комфортно рядом с вами. Поза животом вверх также может помочь вашей кошке регулировать температуру своего тела.

“Когда жарко, сон на спине, подставив живот воздуху, помогает им остыть”, — говорит Софи Уориски, ветеринар и старший автор Floofy Doodles.

Царь горы

Многим кошкам нравится обозревать свои владения с высокого насеста. Располагаясь на полке или стропиле, они остаются вне досягаемости липких детских ручек. Это также помогает им обнаружить потенциальную добычу.

Но наблюдение может быть утомительным, и некоторые кошки могут заснуть. Именно в этот момент вы можете заметить, что они принимают позу, когда их тело покоится на насесте, а ноги и хвост свисают вниз по обе стороны.

Кренделем

Иногда кошки спят, повернув голову и конечности во все стороны. Может даже показаться, что они вот-вот свяжут себя узлом. Эта поза известна под названием “Крендель”.

“Сон в странных позах затрудняет потенциальным хищникам предсказание их следующего шага. Это также помогает им оставаться бдительными и осознавать свое окружение”, - объяснила ветеринар Софи Уориски.

Хотя вам может показаться невозможным спать в подобном положении, ваша кошка может чувствовать себя совершенно уютно. Как правило, такое положение для сна безвредно — до тех пор, пока ваша кошка может распутаться, когда проснется.

Мордой вниз

В положении “Мордой вниз” ваша кошка ещё часто прикрывает глаза лапами. Причина такой позы совершенно понятная - кошка хочет дать понять, чтобы их оставили в покое или просто прикрывается от света, чтобы подремать.

У вас на груди или на руках

Некоторые кошки настолько щедры, что позволяют себе заснуть у вас на груди или коленях. Или обняв вашу руку.

Объятия - это признак доверия и привязанности. Это также отличный способ поделиться теплом тела и почувствовать себя уютно.

Но помните, что вы не заставите свою кошку обниматься. Исследования показали, что кошки гораздо счастливее, когда именно они инициируют контакт с человеком. Поэтому вместо того, чтобы брать свою кошку на руки и сажать ее к себе на колени, позвольте своему кошачьему другу подойти к вам, когда он этого захочет.