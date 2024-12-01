Что о вас думают близкие? Этот тест даст понять, чего они хотят от вас на самом деле

Опубликовано: 01.12.2024 17:38 , Обновлено: 01.12.2024

Вы когда-нибудь задумывались о том, как вас воспринимают ваши близкие? Ведь зачастую родному человеку можно сказать далеко не всё, поскольку это может серьёзно ранить. Мы предлагаем пройти простой и быстрый психологический тест, который покажет, чего от вас на самом деле хотят другие.

Всё, что нужно, — это выбрать одно из украшений, которое понравилось больше всего: бант, имбирное печенье, омела, ёлочный шарик или рождественский носок. Не думайте слишком долго: здесь должно сработать первое впечатление. Итак, что вам приглянулось больше остального?

№1. Бант

Если вы выбрали первое украшение, значит, ваши близкие видят в вас доброго человека, который по-настоящему дорожит отношениями. Они желают вам гармонии и спокойствия, которые позволят в полной мере насладиться повседневной жизнью.

При этом родственники уверены: вы заслуживаете большей похвалы за свои старания. В глубине души они хотят, чтобы вы осмелились на некую свободу, привнеся в жизнь своеобразную нотку безумия. Несмотря на то, что их желания искренни, это может вас расстроить, если почувствуете, что близкие смотрят на вас через призму перфекционизма.

№2. Имбирное печенье

Печенье — символ сладких удовольствий, поэтому близкие желают вам ещё больше отдыха и спонтанности. Они видят в вас человека, который часто ставит чужие потребности на первое место, забывая при этом о себе. Их пожелания полны заботы, они ценят ваше тепло и щедрость.

Кроме того, ваши родственники восхищаются тем, что с вами можно чувствовать себя как дома. Однако вместе с тем они переживают, что из-за избытка дел, целей и обязанностей вы потеряете вкус жизни. Может, пришло время сделать перерыв и почувствовать себя тем, кто достоин отдыха и удовольствий?

№3. Омела

Если вы выбрали третье украшение, значит, близкие хотят, чтобы вы вступили в новые отношения и открыли для себя ещё больше возможностей. Они видят, что иногда вам не хватает веры в себя: это, в свою очередь, мешает сделать серьёзные шаги в своей жизни.

Несмотря на то, что они искренне желают вам любви, иногда это воспринимается как давление и призыв, чтобы вы “наконец-то начали что-то делать”. В конце концов, омела — это символ поцелуя, так что, возможно, они хотят, чтобы вы больше доверяли людям и подпускали их гораздо ближе, чем делаете это теперь.

№4. Ёлочный шарик

Четвертое украшение означает блеск и нежность, поэтому близкие видят в вас кого-то особенного, хрупкого и ранимого. Они желают вам силы и стойкости, которые помогут пережить трудные времена, ведь в наступающем году такая вероятность, увы, существует. При этом они думают, что вы слишком часто скрываете свои эмоции под маской юмора и сарказма, что не всегда хорошо.

В то же время родственники восхищаются вашей способностью помогать другим в самые тяжёлые и мрачные времена. Однако их пожелания, как правило, немного снисходительны: они как будто боятся, что вы можете “сломаться”. Помните: яркие безделушки не всегда должны быть идеальными — иногда стоит вспомнить про своё истинное “Я”.

№5. Рождественский носок

Носок является символом ожидания и надежды: судя по всему, близкие хотят, чтобы ваши мечты сбылись. Однако они могут считать, что вы слишком сосредоточены на достижении конкретной цели, забывая при этом о маленьких ежедневных радостях.

Вместе с этим они ценят ваше усердие, но беспокоятся о том, что вы можете перегореть, если продолжите в таком духе. Помните, что это нормально: время от времени лениться, ничего не делать и баловать себя. И неспроста, ведь даже носок имеет право на отдых — особенно в праздничные дни!

К слову, задумывались ли вы когда-нибудь о том, что в первые минуты знакомства думают о вас чужие люди? Конечно, залезть к ним в голову у нас не получится, но вот пройти психологический тест — вполне. Присмотритесь. Что вы видите? Объект, на который упал взгляд в первые 5 секунд, расскажет о том, что при знакомстве с вами думают другие.

Что увидели первым? Этот тест даст понять, что о вас при знакомстве думают другие