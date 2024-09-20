Что нельзя делать православным в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября? Вот как предки предсказывали в этот день погоду
В субботу, 21 сентября, православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, более известной как Девы Марии, матери Иисуса Христа. Узнали, что нельзя делать в этот священный день и какие традиции и приметы с ним связаны.
Рождество Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым (одному из 12 важнейших, за исключением Пасхи) церковных праздников, наряду с Рождеством и отмечается 21 сентября (8 сентября по старому стилю).
Празднование рождения матери Иисуса Христа призвано напомнить верующим о добродетельной жизни её родителей — праведных Иоакима и Анны. Более того, без этого события невозможно представить всю последующую христианскую историю.
Что известно о рождении Матери Христа?
Любопытно, что в каноничной церковной литературе практически нет никакой информации, которая пролила бы свет на обстоятельства рождения и земной жизни Девы Марии. В Евангелии не указано, в какой семье и при каких обстоятельствах родилась Богородица. Найти такие сведения можно только в апокрифических (неканоночных) источниках, а именно в Протоевангелии Иакова, написанном во II веке.
[info_b]Протоевангелие Иакова — это раннехристианский апокриф, рассказывающий о жизни Девы Марии и рождении Сына Божьего. Апокрифами называют неканонические религиозные книги, авторство которых не признаётся церковью. Например, «Евангелие от Иуды» является апокрифом, так как нет доказательств его авторства апостола.[/info_b]
Согласно Протоевангелию Иакова, Богородица родилась в Назарете — небольшом городе на севере от Иерусалима. В те времена евреи отзывались о городе с презрением: «Из Назарета может ли быть что доброе?»
Считается, что Дева Мария родилась в благочестивой семье. Её родители, Иоаким и Анна, происходили из достойных родов — отец был из царской семьи, а мать была дочерью священника.
Общество порицало супружескую пару, т.к. они дожили до мтарости, а так и не родили детей. Однажды, когда Иоаким пришел в Храм, первосвященник не позволил ему принести жертву Богу, аргументировав это тем, что тот «не создал потомства Израилю».
Безутешный Иоаким после этого отправился в пустыню для молитвы. Его супруга Анна осталась дома и тоже начала молиться.
Вскоре перед ними обоими явился ангел, который обвестил: «Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире»
Пророчество сбылось. Анна забеременела и родила дочь Марию. Родители дали обет посвятить её Богу. Позже, когда девочка подросла, они отдали её служить и воспитываться при Иерусалимском храме, где она служила до совершеннолетия.
Когда начали отмечать Рождество Богородицы?
Отмечать Рождество Богородицы как отдельный и значимый праздник христиане начали только во второй половине V века. Сведения об этом подтверждают записи патриарха Константинопольского Прокла (439–446 годы). Также это подтверждают записи в требнике (богослужебной книге) Папы Геласия (492-426 годы).
Предполагается, что первый храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы построила равноапостольная царица Елена (III–IV век нашей эры).
Стоит отметить, что этот праздник исторически перекликается со славянским языческим праздником Осенины — народными гуляниями, посвящёнными уходящему лету.
Считается, что в этот день окончательно наступает осень и уходит лето.
Как отмечают Рождество Пресвятой Богородицы?
Церковные обряды и богослужения
В преддверии Рождества Пресвятой Богородицы в храмах проводятся всенощные бдения, а утро начинается с праздничной литургии. В этот день совершаются особые церковные обряды: утреня включает молитвы и псалмы, восхваляющие святость Богородицы. Вечерня завершается чтением тропаря, а во время Божественной литургии верующие слушают чтение Евангелия, подчеркивающее важность её рождения.
Верующие собираются в храмах для участия в службе и причастия, объединяются в молитве за здоровье и благополучие, просят у Богородицы заступничества. Также считается, что принятие таинства исповеди и евхаристии, в этот день приносят особое благословение.
Народные традиции и обряды
Существуют и народные традиции, связанные с праздником. Например, в некоторых регионах готовят специальные угощения, а также проводятся различные обряды для здоровья и благополучия в семье.
Например, принято устраивать общие трапезы, печь хлеб и совершать добрые дела. Верующие собираются в храмах и участвуют в церковных мероприятиях, что символизирует единство и общность.
Ранее праздник совпадал с окончанием сбора урожая. В деревнях предки устраивали празднества: варили пиво, пекли пироги и закалывали скот. По традиции тесть и тёща приглашали зятя и сватов, предоставляя им лучшие места за столом во время праздничного обеда.
Также на Руси было принято встречать Рождество Богородицы около озёр или рек. Накануне праздника люди шли к водоему и умывались на рассвете водой, веря, что это принесет здоровье и красоту.
Что нельзя делать в этот праздник?
- Работать и заниматься тяжелым физическим трудом. Этот день предназначен для духовного уединения, поэтому избегайте работы и старайтесь провести его в спокойной обстановке.
- Устраивать шумные гуляния. Избегайте шумных вечеринок; праздник требует уважения и тишины для сосредоточения на духовной стороне события.
- Употреблять много алкоголя. Излишнее употребление спиртных напитков не соответствует духовному настроению праздника. Рекомендуется соблюдать умеренность или полностью воздержаться от алкоголя в этот священный день. Верующим разрешается выпить один бокал вина во время обеда или ужина.
- Ругаться и ссориться. Этот день лучше провести в мире и гармонии, сосредоточившись на положительных аспектах жизни и духовном росте.
[info_b]К слову, в нынешнем году Рождество Пресвятой Богородицы выпадает на непостный субботний день. Поэтому праздник можно отметить большим разнообразием блюд и включить в меню молочные продукты, мясо, сыр, рыбу и другие угощения. Это хороший повод для того, чтобы организовать нешумный праздничный стол и пригласить к себе родных и соседей либо сходить в гости.[/info_b]
Что можно и нужно делать в праздник?
- Посетить церковь. Участвуйте в праздничной литургии и молитвах. В храмах проходят особые службы, посвященные Рождеству Богородицы, что поможет углубить ваше духовное понимание праздника.
- Молиться и прославлять Богородицу. Уделите время личной молитве и благодарению Девы Марии. Молитесь за здоровье своих близких и за мир во всем мире. Особые молитвы помогут сосредоточиться на духовной стороне события.
[info_b]Считается, что т.к именно Дева Мария стала матерью Христа, этот день матери и женщины могут обратиться к Богородице за помощью в разных делах. Если это бездетные женщины, то они просят о даровании детей, а матери с детьми просят поддержки у Богородицы в различных просьбах: о здоровье, счастье своего потомства.[/info_b]
- Помогать нуждающимся. В этот день принято делать добрые дела и помогать тем, кто нуждается в поддержке. Это может быть финансовая помощь, пожертвования в церковные фонды или волонтерская деятельность.
- Обмениваться поздравлениями. Поздравляйте родных и друзей с этим важным праздником. Это можно сделать и посредством использования социальных сетей. Это время для выражения любви и уважения к близким, а также для укрепления семейных связей.
Приметы в день Рождества Пресвятой Богородицы
Праздник Рождества Богородицы ознаменовывает уход бабьего лета и приход настоящей осени В народе считали, что по этому дню можно предсказать погоду на будущее. Вот о чём могут говорить приметы 21 сентября:
- Какая погода на Рождество Богородицы, такая и на всю осень.
- Листва начала опадать — зима будет ранней.
- На растениях много паутины — к теплу.
- Утром иней на траве — к непогоде.
- Осиновые листья ложатся на землю лицевой стороной вверх — к суровой зиме, а изнанкой — к хорошему урожаю.
- Перелетные птицы летят высоко — к теплой зиме.
- Если утро пасмурное, то день будет ясным.
- Много шишек на елях — в следующем году будет большой урожай яровых и огурцов.
- Алый закат или рассвет — к ветреной погоде.
- Шерсть у зайцев побелела — верный признак скорой зимы.