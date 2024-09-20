Что нельзя делать православным в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября? Вот как предки предсказывали в этот день погоду

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Опубликовано: 20.09.2024 11:34 , Обновлено: 20.09.2024

В субботу, 21 сентября, православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, более известной как Девы Марии, матери Иисуса Христа. Узнали, что нельзя делать в этот священный день и какие традиции и приметы с ним связаны.

Рождество Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым (одному из 12 важнейших, за исключением Пасхи) церковных праздников, наряду с Рождеством и отмечается 21 сентября (8 сентября по старому стилю).

Празднование рождения матери Иисуса Христа призвано напомнить верующим о добродетельной жизни её родителей — праведных Иоакима и Анны. Более того, без этого события невозможно представить всю последующую христианскую историю.

Что известно о рождении Матери Христа?

Любопытно, что в каноничной церковной литературе практически нет никакой информации, которая пролила бы свет на обстоятельства рождения и земной жизни Девы Марии. В Евангелии не указано, в какой семье и при каких обстоятельствах родилась Богородица. Найти такие сведения можно только в апокрифических (неканоночных) источниках, а именно в Протоевангелии Иакова, написанном во II веке.

[info_b]Протоевангелие Иакова — это раннехристианский апокриф, рассказывающий о жизни Девы Марии и рождении Сына Божьего. Апокрифами называют неканонические религиозные книги, авторство которых не признаётся церковью. Например, «Евангелие от Иуды» является апокрифом, так как нет доказательств его авторства апостола.[/info_b]

Согласно Протоевангелию Иакова, Богородица родилась в Назарете — небольшом городе на севере от Иерусалима. В те времена евреи отзывались о городе с презрением: «Из Назарета может ли быть что доброе?»

Считается, что Дева Мария родилась в благочестивой семье. Её родители, Иоаким и Анна, происходили из достойных родов — отец был из царской семьи, а мать была дочерью священника.

Общество порицало супружескую пару, т.к. они дожили до мтарости, а так и не родили детей. Однажды, когда Иоаким пришел в Храм, первосвященник не позволил ему принести жертву Богу, аргументировав это тем, что тот «не создал потомства Израилю».

Безутешный Иоаким после этого отправился в пустыню для молитвы. Его супруга Анна осталась дома и тоже начала молиться.

Вскоре перед ними обоими явился ангел, который обвестил: «Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире»

Пророчество сбылось. Анна забеременела и родила дочь Марию. Родители дали обет посвятить её Богу. Позже, когда девочка подросла, они отдали её служить и воспитываться при Иерусалимском храме, где она служила до совершеннолетия.

Когда начали отмечать Рождество Богородицы?

Отмечать Рождество Богородицы как отдельный и значимый праздник христиане начали только во второй половине V века. Сведения об этом подтверждают записи патриарха Константинопольского Прокла (439–446 годы). Также это подтверждают записи в требнике (богослужебной книге) Папы Геласия (492-426 годы).

Предполагается, что первый храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы построила равноапостольная царица Елена (III–IV век нашей эры).

Стоит отметить, что этот праздник исторически перекликается со славянским языческим праздником Осенины — народными гуляниями, посвящёнными уходящему лету.

Считается, что в этот день окончательно наступает осень и уходит лето.

Как отмечают Рождество Пресвятой Богородицы?

Церковные обряды и богослужения

В преддверии Рождества Пресвятой Богородицы в храмах проводятся всенощные бдения, а утро начинается с праздничной литургии. В этот день совершаются особые церковные обряды: утреня включает молитвы и псалмы, восхваляющие святость Богородицы. Вечерня завершается чтением тропаря, а во время Божественной литургии верующие слушают чтение Евангелия, подчеркивающее важность её рождения.

Верующие собираются в храмах для участия в службе и причастия, объединяются в молитве за здоровье и благополучие, просят у Богородицы заступничества. Также считается, что принятие таинства исповеди и евхаристии, в этот день приносят особое благословение.

Народные традиции и обряды

Существуют и народные традиции, связанные с праздником. Например, в некоторых регионах готовят специальные угощения, а также проводятся различные обряды для здоровья и благополучия в семье.

Например, принято устраивать общие трапезы, печь хлеб и совершать добрые дела. Верующие собираются в храмах и участвуют в церковных мероприятиях, что символизирует единство и общность.

Ранее праздник совпадал с окончанием сбора урожая. В деревнях предки устраивали празднества: варили пиво, пекли пироги и закалывали скот. По традиции тесть и тёща приглашали зятя и сватов, предоставляя им лучшие места за столом во время праздничного обеда.

Также на Руси было принято встречать Рождество Богородицы около озёр или рек. Накануне праздника люди шли к водоему и умывались на рассвете водой, веря, что это принесет здоровье и красоту.

Что нельзя делать в этот праздник?

Работать и заниматься тяжелым физическим трудом. Этот день предназначен для духовного уединения, поэтому избегайте работы и старайтесь провести его в спокойной обстановке.

Этот день предназначен для духовного уединения, поэтому избегайте работы и старайтесь провести его в спокойной обстановке. Устраивать шумные гуляния. Избегайте шумных вечеринок; праздник требует уважения и тишины для сосредоточения на духовной стороне события.

Избегайте шумных вечеринок; праздник требует уважения и тишины для сосредоточения на духовной стороне события. Употреблять много алкоголя. Излишнее употребление спиртных напитков не соответствует духовному настроению праздника. Рекомендуется соблюдать умеренность или полностью воздержаться от алкоголя в этот священный день. Верующим разрешается выпить один бокал вина во время обеда или ужина.

Излишнее употребление спиртных напитков не соответствует духовному настроению праздника. Рекомендуется соблюдать умеренность или полностью воздержаться от алкоголя в этот священный день. Верующим разрешается выпить один бокал вина во время обеда или ужина. Ругаться и ссориться. Этот день лучше провести в мире и гармонии, сосредоточившись на положительных аспектах жизни и духовном росте.

[info_b]К слову, в нынешнем году Рождество Пресвятой Богородицы выпадает на непостный субботний день. Поэтому праздник можно отметить большим разнообразием блюд и включить в меню молочные продукты, мясо, сыр, рыбу и другие угощения. Это хороший повод для того, чтобы организовать нешумный праздничный стол и пригласить к себе родных и соседей либо сходить в гости.[/info_b]

Что можно и нужно делать в праздник?

Посетить церковь. Участвуйте в праздничной литургии и молитвах. В храмах проходят особые службы, посвященные Рождеству Богородицы, что поможет углубить ваше духовное понимание праздника.

Участвуйте в праздничной литургии и молитвах. В храмах проходят особые службы, посвященные Рождеству Богородицы, что поможет углубить ваше духовное понимание праздника. Молиться и прославлять Богородицу. Уделите время личной молитве и благодарению Девы Марии. Молитесь за здоровье своих близких и за мир во всем мире. Особые молитвы помогут сосредоточиться на духовной стороне события.

[info_b]Считается, что т.к именно Дева Мария стала матерью Христа, этот день матери и женщины могут обратиться к Богородице за помощью в разных делах. Если это бездетные женщины, то они просят о даровании детей, а матери с детьми просят поддержки у Богородицы в различных просьбах: о здоровье, счастье своего потомства.[/info_b]

Помогать нуждающимся. В этот день принято делать добрые дела и помогать тем, кто нуждается в поддержке. Это может быть финансовая помощь, пожертвования в церковные фонды или волонтерская деятельность.

В этот день принято делать добрые дела и помогать тем, кто нуждается в поддержке. Это может быть финансовая помощь, пожертвования в церковные фонды или волонтерская деятельность. Обмениваться поздравлениями. Поздравляйте родных и друзей с этим важным праздником. Это можно сделать и посредством использования социальных сетей. Это время для выражения любви и уважения к близким, а также для укрепления семейных связей.

Приметы в день Рождества Пресвятой Богородицы

Праздник Рождества Богородицы ознаменовывает уход бабьего лета и приход настоящей осени В народе считали, что по этому дню можно предсказать погоду на будущее. Вот о чём могут говорить приметы 21 сентября: