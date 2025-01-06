Что нельзя, а что можно делать католикам на Крещение 6 января? Вот что в старину возбранялось ставить на пол

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Опубликовано: 06.01.2025 10:40 , Обновлено: 06.01.2025

В понедельник, 6 января, католики-христиане отмечают Богоявление также известное как Крещение Господне. Рассказываем, что можно и чего нельзя делать в этот день.

Крещение Господне, также известное как Богоявление, является одним из ключевых праздников в церковном календаре, посвящённым событию крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Католики в 2025 году отмечают его 6 января.

[info_b]Во всех традиционных христианских церквях праздник Крещения связан с древней датой Богоявления, которая приходится на 6 января. В православной традиции этот праздник входит в число двунадесятых и отмечается 19 января по современному календарю (что соответствует 6 января по старому стилю). [/info_b]

Что за праздник Крещения Господне?

Праздник Крещения Господня является одним из наиболее значимых зимних торжеств для христиан. Его истоки восходят к библейским временам и связаны с важным событием в жизни Иисуса Христа. Согласно преданию, в этот день Иоанн Креститель совершил обряд крещения Сына Божьего в водах реки Иордан. В момент крещения на Иисуса сошел Святой Дух в образе голубя, а с небес раздался голос Бога. Это событие дало празднику второе название — Богоявление.

Крещение завершает цикл рождественских и новогодних праздников. В народе его часто называют «Иордан», так как именно в этой реке произошло крещение Христа, ставшее основой для важного церковного таинства — крещения верующих. Это одно из семи таинств, символизирующее духовное перерождение человека и его жизнь во Христе.

После крещения, согласно Библии, Иисус удалился в пустыню, где провел время в молитвах, посте и подготовке к своей великой миссии. Евангелие от Луки повествует, что Христос не ел в течение сорока дней.

Что можно делать на Крещение?

В этот день утром в церквях проходит торжественная служба, которую посещают верующие. Они обращаются к Иисусу Христу с молитвами, прося здоровья, мира и благополучия. Важно начать день с глотка освященной воды, которую обычно запасают до следующего праздника. Пьют ее натощак, сопровождая молитвой, веря в ее целебные свойства для тела и души.

Важным элементом праздника является купание. Многие окунаются в ледяную воду, веря, что это очищает от грехов. Однако такая традиция имеет скорее народные корни, чем церковные. Поэтому каждый сам решает, стоит ли ему участвовать в этом обряде.

Что нельзя делать на Крещение?

В праздничные дни, как и в другие важные церковные торжества, следует избегать ссор, сквернословия, обмана, злых пожеланий, сплетен и оскорблений. Не рекомендуется занимать или давать деньги в долг. Лучше перенести домашние хлопоты и тяжелую работу на другой день, а праздник посвятить молитве и духовным размышлениям.

Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, а также заниматься гаданиями.

В старину существовал еще один любопытный запрет: старались не ставить сосуд со святой водой на пол и не разбавлять ее.

Ранее Telegraf.news писал о том, что католики не окунаются в прорубь на крещение, а только приносят с собой на костельную службу воду в бутылках и банках, которую священник затем освящают.

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