Что не так с брестской сметаной? Видео из магазина озадачило полмиллиона зрителей

🎥 Видео

Опубликовано: 20.08.2025 09:21 , Обновлено: 20.08.2025

В белорусском сегменте TikTok набрал популярность ролик, в котором показали сметану «Брест-Литовск» с противоречивой маркировкой на упаковке. Видео за короткое время собрало почти 500 тысяч просмотров и тысячу комментариев.

На кадрах покупательница в одном из магазинов демонстрирует стаканчик сметаны. На самой ёмкости указана массовая доля жира 15%, в то время как на крышке того же продукта значится 20%. Автор ролика назвала такую находку «сметаной-неваляшкой, перевёртышем».

Видео вызвало активное обсуждение среди пользователей. Основным вопросом, который волновал комментаторов, был: «И сколько процентов на самом деле?». Также зрители интересовались, по какой цене продавали этот товар и является ли он браком, который должны были убрать с прилавка.

Наиболее распространённой версией произошедшего пользователи назвали ошибку на производстве. Многие предположили, что имел место «человеческий фактор», когда оператор случайно перепутал крышки или неправильно заправил этикеточную ленту.

Многие комментаторы отнеслись к ситуации с юмором. Один из них назвал продукт «сметаной, которая не определилась». Другой пользователь предположил, что у сметаны «жирность 15%, ощущается как 20%».