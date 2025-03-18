"Что это такое?" - В Фаниполе заметили "котопровод" между домами

🎥 Видео

Опубликовано: 18.03.2025 20:39 , Обновлено: 18.03.2025

В Фаниполе Минской области между двумя домами заметили необычную металлическую конструкцию, которая соединяет здания. Видео с "котопроводом" попало в TikTok, где комментаторы стали делиться мнениями, что это может быть.

“Объясните мне, пожалуйста, что это такое между домами”, - попросила автор ролика. Внешне эта конструкция напоминает рельсы американских горок, но, конечно, это не они.

“Эту конструкцию придумали, чтобы считать два отдельно стоящих дома одним”, - написала комментаторша.

“Если вы из Фаниполя, то посмотрите на адрес: это один дом! Два здания, а дом один”, - сказал другой юзер TikTok.

[info_b]Издание Realt.by в 2021 году [link href=“https://realt.by/news/article/31686/” target=“_blank” rel=“noopener”] упоминало [/link] этот дом в своей статье: “Есть даже оригинальные конструкции — дома, соединенные железным «пролетом». Для непосвященных объясним: по документам это один дом, просто так вышло”.

Жители Фаниполя [link href=“https://realt.onliner.by/2018/02/08/fanipol-6” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] порталу Onliner в 2018-м, что в этом месте должны были построить одну панельку. “Но потом их почему-то оказалась вдвое больше. Как это произошло, большая загадка. Все видели, что они строятся, но все молчали”, - поделился один из горожан. С его слов, позже появилась эта балка, и дома получили один номер на двоих.

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Фото: Realt.by

“Котопровод”, - назвал конструкцию пользователь TikTok под видео.

“Пустят метро”, - пошутил другой.

“Горизонтальный лифт будет” - пофантазировал третий.

Кто-то привел более прозаичное объяснение: “Это крепежи домов, держат друг друга”.