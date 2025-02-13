Что делать белорусам на Сретение Господне 15 февраля? Вот какой забытый рецепт выпечки был "печеньем с предсказаниями"

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Опубликовано: 13.02.2025 11:49 , Обновлено: 13.02.2025

Пока весь мир готовится к празднованию Дня святого Валентина, который ныне не является церковным праздником ни в православии, ни в католичестве, верующие готовятся к одному из самых значимых дней в календаре — Сретению Господню. Telegraf.news узнал, в чём особенность этого праздника и какая выпечка служила вместо "печенья с предсказаниями".

Сретение переводится с церковнославянского языка как встреча. Этот праздник входит в число двунадесятых (двенадцати самых важных) и отмечается 15 февраля. Праздник олицетворяет важное событие на жизненном пути Христа — его принесение в Иерусалимский храм и встречу со старцем-праведником Симеоном, который впоследствии стал известен как Симеон Богоприимец. Это событие описано в Евангелии от Луки.

Краткая история праздника

Этот праздник связан с иудейской традицией, когда на 40-ой день от рождения младенцев-мальчиков было принято относить в Иерусалимский храм. Вместе с этим, в храме по закону Моисея приносили жертву для “очищения” матери.

Согласно преданию, спустя 40 дней после рождения Иисуса, Мария и Иосиф пришли в храм и принесли в жертву двух голубей. Там их встретил старец Симеон, который жил там и был переводчиком Библии с древнееврейского на греческий.

По легенде, Симеон, переводя священные писания о пророчестве Исайи, заметил, что речь там идёт о “деве”, то есть невинной девушке. Симеон было счёл, что это ошибка и хотел перевести слово как “жена”, но перед ним явился ангел, который заверил, что в пророчестве всё написано верно и приказал Симеону жить, пока тот не убедится в этом сам.

Апокрифы говорят, что в ожидании этого события Симеон провёл долгие годы, то ли 200, то ли 300 лет. Когда Мария наконец принесла Иисуса, старец понял, что тот и есть Спаситель. Он благословил младенца и предупредил семью об испытаниях, которые ожидают его в будущем.

Именно тогда его устами и была произнесена молитва:

«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля»

Свидетелем этого действия была и Анна Пророчица, которая также разглядела в младенце Мессию.

Встреча младенца Иисуса и старца Симеона ознаменовывает конец Ветхого Завета и начало Нового Завета и символизирует встречу человечества с Богом. В народе этот день совпадает с Громницами, также известным в язычестве как Перунов день. Считалось, что этот день ознаменовывает уход зимы и скорый приход весны, и что он якобы единственный из зимних, когда можно увидеть грозу.

Что делать на Сретение?

Особых запретов этот день не предполагает. Традиционно возбранялось работать, стирать, стричься и ругаться.

На Сретение верующие посещают литургию и по возможности причащаются и исповедуются. Этот праздник также считается днём православной молодёжи, и в некоторых воскресных школах принято устраивать танцевальные вечера и торжества.

Принято зажигать лампадки и освящённые сретенские свечи перед иконами. Люди верили, что их свет в этот день отгонит любую беду.

В кругу семьи в этот день принято собираться за столом. Праздник издревле предполагал приготовление особых блюд, в частности блинов. Предки пекли их на талой воде и верили, что те способны исцелять от болезней. Талая вода, к слову, в этот день приравнивалась к крещенской. Но сейчас блинчики чаще готовят на молоке и подают с маслом.

Также было принято дарить иконы и выпечку в виде птичек: голубей, жаворонков и ласточек. Такую сдобу называли “ранними пташками”, и она символизировала приятное ожидание весны.

Эта выпечка была чем-то похожа на современные печенья с предсказаниями. Внутри птичек запекали различные атрибуты, которые могли сделать предсказание на год. Например, найденное в птичке колечко предвещало скорую свадьбу, а монетка сулила достаток.

Telegraf.news нашёл один из рецептов таких булочек-пташек в Сети.

Как приготовить булочки-пташки?

https://www.tiktok.com/@yuliia.senych/video/7459843941437934853?q=%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0&t=1739434636071

Ингредиенты:

250 мл тёплой воды ,

5 г сухих дрожжей,

450-500. муки,

50 мл масла,

75 г сахара,

ванильный сахар

*желток для смазки (если не соблюдаете пост)

Приготовление:

В тёплую воду всыпьте дрожжи и сахар. Просейте половину от общей массы муки и оставьте опару на 15-20 минут в тёплом месте. Если в дрожжах уверены – можно сразу замешивать и пропустить этот шаг. Добавьте в опару растительное масло, щепотку соли и оставшуюся муку. Поставьте тесто в тёплое место подходить на 1,5 часа. Периодически подходите к нему, чтобы обмять. Замесите тесто и приступайте к формированию птичек. Поделите тесто на 12 частей, раскатайте каждый кусочек в колбаску и свяжите узелок наподобие птичек, как в видео. Для глазок используйте горошинки перца или изюм. Дайте птичкам немного подойти, смажьте желтком, посыпьте сахаром и поставьте запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 15-20 минут (учитывайте особенности своей духовки и проверяйте готовность деревянной зубочисткой).

[info_b]Вы можете положить в каждую птичку персональное предсказание-начинку для своих членов семьи и знакомых, либо спрятать монетку или что-то другое только в одну из птичек, и тот, кому она попадётся, будет удачлив. Также вы можете сделать сдобу вкуснее, положив внутрь любимую начинку: курагу, изюм, чернослив, кусочек шоколада и др.[/info_b]

Какие приметы связаны с 15 февраля?

Как и многие другие праздники Сретение овеян множеством примет, в особенности погодных. Предки всматривались в то, каким выдаётся этот день, чтобы сделать прогноз на год.

Так, считалось, что увидеть звездное небо в сретение сулило позднюю весну. А вот оттепель сулила её ранний приход. Вот какие ещё поверья связаны с погодой: