Что будет, если разрезать море? А торнадо? Это залипательное видео набрало 19 млн просмотров в TikTok
Представьте, что можно разрезать то, что в принципе невозможно даже потрогать. Цунами, торнадо, молнию или даже метеорит. Благодаря искусственному интеллекту такие безумные эксперименты стали реальностью — и один из таких роликов взорвал TikTok, собрав 19 млн просмотров!
Автор видео с помощью нейросетей “разрезал” природные явления, и результат оказался гипнотизирующим.
Так, из разрезанного моря высыпались тина и куча рыбы. Торнадо рассыпался в пепел, грозовое облако с молнией — раскололось с эффектным разрядом.
В свою очередь метеорит внутри оказался ярко-красным, как раскалённое ядро. Вулкан начал шипеть и изливать магму (но “разрезать” его у нейросети не вышло).
Впрочем, посмотрите на это сами:
Видео собрало 1,5 млн лайков и более 5 тыс. комментариев. Пользователи в восторге:
“Мне нравится такой формат ИИ”, — самый залайканый комментарий.
Кто-то назвал ролик “кайфовым”, кто-то — “пугающе прекрасным” и “ИИзумительным”.
К слову, этот тренд на разрезание невозможного набирает обороты — и кто знает, что “порежут” следующим?