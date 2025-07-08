Что будет, если разрезать море? А торнадо? Это залипательное видео набрало 19 млн просмотров в TikTok

Опубликовано: 08.07.2025 10:43 , Обновлено: 08.07.2025

Представьте, что можно разрезать то, что в принципе невозможно даже потрогать. Цунами, торнадо, молнию или даже метеорит. Благодаря искусственному интеллекту такие безумные эксперименты стали реальностью — и один из таких роликов взорвал TikTok, собрав 19 млн просмотров!

Автор видео с помощью нейросетей “разрезал” природные явления, и результат оказался гипнотизирующим.

Так, из разрезанного моря высыпались тина и куча рыбы. Торнадо рассыпался в пепел, грозовое облако с молнией — раскололось с эффектным разрядом.

В свою очередь метеорит внутри оказался ярко-красным, как раскалённое ядро. Вулкан начал шипеть и изливать магму (но “разрезать” его у нейросети не вышло).

Впрочем, посмотрите на это сами:

Видео собрало 1,5 млн лайков и более 5 тыс. комментариев. Пользователи в восторге:

“Мне нравится такой формат ИИ”, — самый залайканый комментарий.

Кто-то назвал ролик “кайфовым”, кто-то — “пугающе прекрасным” и “ИИзумительным”.

К слову, этот тренд на разрезание невозможного набирает обороты — и кто знает, что “порежут” следующим?