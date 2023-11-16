Чиновники в Гродно рекомендовали на Новый год звать Зюзю, цмоков и хатников

Опубликовано: 16.11.2023 10:45 , Обновлено: 16.11.2023

В Гродненском горисполкоме в преддверии зимних праздников провели встречу с руководителями организаций отдыха и развлечений. Чиновники объяснили организаторам массовых мероприятий, "в каких традициях предпочтительнее проводить культурно-зрелищные мероприятия" для белорусов.

Так, в новогодних представлениях чиновники рекомендовали отдавать предпочтение персонажам белорусской мифологии, например, Зюзе, Цмоку, Хатнику. Чиновники убеждены, что таким образом им удастся “популяризировать белорусскую культуру” - через национальных персонажей, музыку и песни, сообщил телеканал “Гродно Плюс”.

[info_b] Зюзя - один из самых ярких представителей белорусского фольклора, мифическое существо, олицетворяющее зимний мороз. В фольклоре изображается в виде старичка небольшого роста, с длинной седой бородой, который ходит босиком, без шапки, в белом кожухе нараспашку и с железной булавой в руках. Под Новый год белорусы варили традиционное блюдо - кутью, приговаривая “Зюзя на дворе — Кутья на столе”.

Два других упомянутых гродненскими чиновниками сказочных персонажа белорусских мифов и легенд мало связаны с новогодними и рождественскими праздниками.

Цмок - своеобразная белорусская версия драконов. В отличие от своих европейских сородичей, белорусский цмок, согласно белорусским мифами и легендам, не враждебен по отношению к человеку и обитает не в пещерах, а в водоемах.

Хатник - домовой, домашний дух в белорусской мифологии. Фольклор описывает его как маленького старичка с длинными седыми волосами и бородой, который живёт в печи или под печью. Белорусы в прошлом верили, что без Хатника дом жить не может, и переезжая в новый дом, обязательно забирали с собой несколько угольков из старой печки. [/info_b]

Помимо рекомендаций относительно репертуара и содержания праздничных выступлений, гродненские чиновники дали и ряд практических советов, связанных с недавним постановлением Совета министров о нововведениях в деятельности организаторов культурно-зрелищных мероприятий.

Напомним, в Беларуси был скорректирован порядок внесения в реестр и получения гастрольного удостоверения. В частности, был расширен перечень документов, которые организатор культурно-массового мероприятия обязан предоставить для включения в реестр.