"Ценник великоват, но людей было море" — Белорусы показали, как прошел аналог американского комикона в Минске

🎥 Видео

Опубликовано: 16.09.2024 12:02 , Обновлено: 16.09.2024

С 13 по 15 сентября в Беларуси прошла масштабная выставка, посвященная играм, комиксам, аниме, сериалам и косплею — Unicon & Game Expo Minsk. В соцсетях появились видео с места событий, под которыми пользователи поделились своим мнением о происходящем.

Выставка прошла в минском Футбольном манеже. Все желающие могли посетить 24 тематических стенда, зону разработок (инди-хаб) компьютерных и настольных игр, аллею авторов комиксов и игр, писателей и иллюстраторов, пройти квесты и поиграть.

“Блин не знал, что в Беларуси такое проводят каждый год”, — написал в комментариях под видео один из пользователей.

“Очень много красивейшего косплея, ребята прям заморачивались с крафтингом) Ценник великоват, но людей было море. Лучше туда, чем в день города ?”, — поделился впечатлениями другой.

Третий выразил мнение, что выставка “не стоит денег”. Он объяснил: “Вход аж 50р сказал. Это семейный сходить 150р. Я лучше куда ещё схожу. Хотя хотелось очень сходить”.

“Специально приехал из другого города ради Unicone. За 3 дня отдал 90р, и эти деньги абсолютно окупились. Шикарное мероприятие!”, — восхитился еще кто-то.

[info_b]Unicon & Game Expo Minsk похож на ежегодный некоммерческий многожанровый фестиваль индустрии развлечений и комиксов Comic-Con (комикон), который проводят в Сан-Диего, США с 1970 года.

Первоначально на фестивале демонстрировали комиксы и научно-фантастические/фантастические фильмы, телевизионные и аналогичные популярные виды искусства, с тех пор конвенция включала более широкий спектр элементов поп-культуры и развлечений практически во всех жанрах, включая ужасы, Западную анимацию, аниме, мангу, игрушки, коллекционные карточные игры, компьютерные игры, веб-комиксы и фэнтези-романы. C 2010 года и каждый последующий год, на комиконе собиралось около 130 тысяч человек. Это мероприятие привлекает огромное количество людей, а также, согласно Книге рекордов Гиннесса, является крупнейшим в мире ежегодным фестивалем комиксов и поп-культуры.

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