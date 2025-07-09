Быстрый тест на логику. Кто из людей на картинке не упадет с дерева?

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Опубликовано: 09.07.2025 13:12 , Обновлено: 09.07.2025

Перед вами головоломка, которая проверит ваше умение мыслить аналитически. Среди четырёх человек, сидящих на дереве, лишь один останется на месте – остальные рискуют оказаться на земле. У вас есть всего 20 секунд, чтобы определить, кто же это!

Подобные головоломки завоевали огромную аудиторию по всему миру – их решают люди всех возрастов. По словам экспертов, такие задания:

тренируют концентрацию и внимание;

развивают нестандартное мышление;

улучшают память;

учат терпению.

Попробуйте догадаться за 20 секунд

Перед вами иллюстрация с четырьмя людьми на дереве. Согласно условию, лишь один из них находится в безопасности. Впрочем, чтобы дать верный ответ, нужно внимательно изучить детали. Готовы? Начали!

Правильный ответ

Время истекло. Готовы узнать разгадку?

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ”]

Если вы выбрали человека под номером 3 – поздравляем! Именно он, в отличие от остальных, сидит на прочной ветке, которую никто не пытается спилить.

Хотя его поза может казаться неустойчивой, на самом деле у него самые высокие шансы остаться на дереве.

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Если вам удалось найти верное решение за 20 секунд – это свидетельствует о быстрой работе вашего мозга. Однако не расстраивайтесь, если не справились – эта задача сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Кстати, вы можете предложить эту загадку друзьям и проверить, кто из них обладает самой быстрой реакцией. А если вам понравилось это испытание – попробуйте другие наши головоломки!

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