Британец попробовал березовый сок и поделился впечатлениями: «Как кокосовая вода»

Опубликовано: 24.03.2026 08:07 , Обновлено: 24.03.2026

Британец, живущий в Литве, постоянно пробует новые виды деятельности и блюда, знакомые литовцам. И вот весной 2026 года ему пришлось попробовать березовый сок.

Кори поделился своими впечатлениями от дегустации напитка на своей странице в Facebook. Он также опубликовал видеоролик, в котором он сидит в своей машине с полной бутылкой сока в руках.

«Если вы из Балтики, вы точно знаете, что находится в этой бутылке. Он начинается весной, свежий, прямо из деревни. Я никогда раньше его не пробовал, но сегодня попробую впервые», — заявил мужчина.

Затем он открывает бутыль и перед тем как выпить, чуть ли не прощается со своими зрителями:

«Вот и всё, крышка снята, я не знаю, что делаю. Я занимаюсь всякими разными вещами, живу в Литве. И я собираюсь выпить жидкость, которая добывается из берез. Так что давайте узнаем, какова она на вкус», — говорит он, а затем пьет.

«Знаете, на вкус это как очень свежая вода. По составу она почти такая же, как кокосовая вода, хотя я не большой её поклонник. Но она немного освежающая. И она, как говорят, укрепляет иммунитет, в ней есть натуральные и полезные сахара. Но да, она не так уж плоха, как я ожидал. Она очень вкусная и до сих пор свежая», — признался британец.

Березовый сок — это напиток, который кажется привычным белорусам и литовцам, но он совсем не распространен в мире.

Традиция сбора сока характерна для регионов, где зима сменяется выраженной весной: это в первую очередь постсоветское пространство. Однако знают и любят березовый сок и в Северной Европе, в таких странах, как Финляндия, Швеция и Норвегия.

Собирают его и в Канаде, и в северных штатах США (например, Вермонте и Аляске). Там березовый сок часто перерабатывают в сироп, по аналогии с более популярным кленовым.

Иногда добывают березовый сок в Северном Китае и даже Японии.