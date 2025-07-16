Брестский облисполком показал "нанотехнологию" в белорусском коровнике

🎥 Видео

Опубликовано: 16.07.2025 08:32 , Обновлено: 16.07.2025

В официальном ТГ-канале Брестского облисполкома поделились видео с роботом, который без участия людей подталкивает корм коровам на только что открытой ферме. Его там назвали примером нанотехнологий.

“После торжественного открытия мы осмотрели новую ферму и её современное оснащение. Делимся с вами, как нанотехнологии интегрируются в сельское хозяйство!” - сообщили в облисполкоме, опубликовал видео робота.

“Работает чётко, без усталости и выходных — чтобы у каждой бурёнки был доступ к питанию в любое время”, - похвалились в администрации области.

Работает этот “нано”-робот на новой молочно-товарной ферме «Мачулище» ОАО «Макарово-Агро». Животноводческий объект рассчитан сразу на 1200 голов КРС.