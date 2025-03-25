Брестский блогер показал в Instagram, как китайский электрокар «видит призраков» на кладбище
Брестский блогер Васька Пилот опубликовал в Instagram видео, на котором система помощи водителю китайского электромобиля Lixiang L7 в ночное время «обнаружила» людей на кладбище, где в реальности, разумеется, никого не было.
Видео снято из салона автомобиля во время движения по территории кладбища. На экране мультимедийной системы отображаются схематичные фигурки людей в тех местах, где, судя по всему, расположены надгробия, памятники и кресты. Система, использующая лидар для сканирования окружающего пространства, ошибочно интерпретирует эти объекты как живых людей.
Ролик обрёл популярность, а комментарии под видео запестрели самыми разными предположениями и шутками, некоторые даже могут показаться «чёрными».
Некоторые пользователи пытались найти рациональное объяснение: «Может, считывает фото с памятников», — предположил один из них.
Другие же увидели в этом, хоть и в шутку, мистический подтекст: «Связь с загробным миром. Технологии!» — восторженно написал другой подписчик.
Нашлись и те, кто задался вопросом о пределах возможностей системы распознавания: «То есть если поставить деревянный столбик и на него наклеить фото лица человека, он будет его воспринимать как человека?»
«Покупайте Lixiang те, кто любит адреналин», — сыронизировал один из комментаторов, намекая на острые ощущения от «общения» с виртуальными пешеходами.
«Ты чуть не сбил!» — в шутку предостерёг блогера ещё один подписчик.