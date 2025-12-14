Брестская «салбоса» разделила белорусов на два лагеря

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Опубликовано: 14.12.2025 16:15 , Обновлено: 14.12.2025

Жительница Беларуси в соцсети Threads опубликовала фото колбасы Брестского мясокомбината и заявила, что написала претензию производителю. Судя по её сообщению, её не устроило количество сала в продукте.

«К слову — моя любимая “Новинка”! Когда-то была дефицитным сортом колбасы, брали по 5 палок. Что сейчас с ней стало… Фото называется “найди 5 отличий” или как производитель экономит на мясе. На секундочку — цена продукта в районе 36-38 [рублей]/кг. Претензию на комбинат, естественно, написала!» — сообщила она.

Однако в ответ она собрала сотни комментариев, и не все были в её поддержку. Часть комментаторов заявила, что эта колбаса всегда была такой и ничего не изменилось.

«Она всегда такая была. И такое количество сала не отменяет факт того, что вкусная она до ужаса», — получила ответ автор темы.

«Это же салбоса» — написал ещё кто-то.

Были и те, кто напомнил, что сейчас сало в Беларуси часто стоит дороже мяса: «Так вы цены на сало видели, а тут ещё и с мясом».

«Сало нынче по цене золота… 24 [рубля], а мясо (свинина тазобедренная) — 16. Так что цена оправдана, дешевое мясо никому не надо», — поделился наблюдениями ещё один подписчик.

Были и такие, кто советовал обязательно обратиться на завод (хотя автор ветки уже это сделала). «В прошлом я работал в лаборатории “мясика”, они стараются строго подходить к производству своей продукции, напишите им, технологи наверняка примут меры», — посоветовал комментатор.

Конечно же, среди белорусов нашлись и те, кто согласился с жалобой: «Вчера тоже взял палку, часто покупаем. Жена обратила внимание, что процентов 90 или более в колбасе был шпик».

Также некоторые сообщили, что и в других сортах колбасы «Брестского мясокомбината» сала стало больше. «Недавно брала “Ностальгию” от Брестского МК, и сала в ней стало как ранее было в “Новинке”, причем крупными кусками…» — сообщила ещё одна пользовательница Threads.

«Ничего плохого в хорошем сале не вижу — напротив! Уважаем… НО! Это колбаса…» — подвёл итог дискуссии ценитель сала.

Кстати, если посмотреть на официальном сайте Брестского мясокомбината, то фотография колбасы «Новинка» практически не отличается от той, что опубликовала автор жалобы. И да, в ней на самом деле много сала. Впрочем, как заметил один из участников дискуссии в Threads, колбаса — это не мясо, а самостоятельный продукт.

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