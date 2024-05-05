«Безумно страшно, но красиво!» - Молнии над извергающимся вулканом в Гватемале приковали к себе взгляды туристов

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Опубликовано: 05.05.2024 10:08 , Обновлено: 05.05.2024

Извержение самого активного вулкана в Центральной Америке - вулкана Фуэго в Гватемале - на днях приковало к себе взгляды туристов, а благодаря соцсетям - и миллионов интернет-пользователей по всему миру. Это произошло после того, как в Сети завирусились видео грозового фронта над извергающимся вулканом. На некоторых видео видно, как молнии бьют прямо в жерло вулкана.

Вулкан Фуэго, высота которого достигает 3763 метров, расположен примерно примерно в 45 километрах к западу от столицы Гватемалы. В настоящее время, согласно данным местной вулканической обсерватории, активность вулкана колеблется: специалисты регистрируют от 4 до 10 слабых, умеренных и сильных взрывов в час. Из жерла вулкана вырываются столбы газа и серого пепла, который огненная гора выбрасывает на высоту от 4500 до 5000 метров над уровнем моря.

По данным местного портала Infobae, взрывы поднимают раскаленную вулканическую породу на высоту до 300 метров над кратером и провоцируют слабые и умеренные лавины вокруг кратера. Вулканическая активность сопровождается умеренным грохотом и ударными волнами, а также слабыми звуками, похожими на звук паровоза, длительностью до 1 минуты.

Всё это не может не приковывать взгляды местных жителей и туристов, которые охотно выкладывают видео этого впечатляющего зрелища в Сеть и собирают сотни тысяч просмотров и сотни комментариев от зрителей, которых охватывают противоречивые чувства от вида мощи стихии.

«Безумно страшно, но красиво!», - написала под одним из роликов одна из зрительниц.

Хотя извержение впечатляет само по себе, ещё большую популярность получили ролики, на которых запечатлён грозовой фронт над вулканом. На них видно, как в вершину огненной горы ударяют молнии. Зрелище по-настоящему завораживает.