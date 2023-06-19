"Без понятия - что это" - Странное существо в воде напугало людей, когда учёные сказали, что не знают, кто это

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Опубликовано: 19.06.2023 16:06 , Обновлено: 19.06.2023

В Интернете появилось видео, на котором Странное на вид существо, плавающее возле моста в Южной Каролине, США, заставило даже представителей ведомства охраны природы искать ответы. Местные жители не на шутку всполошились после такого ответа.

На вирусных кадрах видно некое существо в водах близ острова Поулис, у которого есть что-то похожее на крылья и даже что-то напоминающие клюв - но это определенно не птица. Институт исследований морских ресурсов в Чарльстоне, Южная Каролина, сообщил телеканалу NBC WLTX, что его ученые понятия не имеют, что это такое.

“Люди в моем офисе в основном озадачены, но мы не эксперты”, - сказал, в свою очередь, представитель Департамента природных ресурсов Южной Каролины WCNC, радиостанции NBC в Шарлотте, Северная Каролина.

Однако Брэд Панович, главный метеоролог радиостанции, заявил в эфире, что он разгадал тайну. “Сначала я подумал, что это каракатица”, - сказал он, но потом предположил, это существо называется морским зайцем или морским слизняком.

“Они могут быть довольно большими, и они действительно так плавают в воде”, - рассказал Панович. Единственная странность: обычно они не встречаются в водах у берегов Южной Каролины.

“Это больше касается Флориды и западного побережья”, - сказал Панович. но он отметил, что были случаи наблюдения далеко на севере, вплоть до Уилмингтона, штат Северная Каролина.