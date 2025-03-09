"Бесплатно раздают?" - В Минске заметили очередь из нескольких десятков человек. За чем стояли?

🎥 Видео

Опубликовано: 09.03.2025 14:39 , Обновлено: 09.03.2025

В Минске возле станции метро "Каменная горка" заметили 7 марта очередь из нескольких десятков человек за тюльпанами. А на выезде из столицы образовалась пробка из машин, которые, как утверждает автор видео в TikTok, тоже стояли за цветами.

Тюльпаны возле “Каменной горки”, по словам автора и комментаторов видео, продавали по 1 рублю.

“Из-за пары рублей переплаты столько стоять”, - написала одна комментаторша. Другая ей ответила, что купила там 100 тюльпанов: “Я отдала 100 рублей, а в другом бы как минимум 400”.

“Их что, бесплатно раздают?” - спросила пользовательница TikTok.

“Это очередь умных людей”, - считает другая. Впрочем, по словам автора ролика, бутоны у этих тюльпанов были мелкие.

“Никогда бы не стояла такую очередь за цветами”, - поделилась комментаторша.

На втором видео показали пробку из машин, которые стояли на рынок “Новый Лебяжий” в Таборы Минского района. По изначальной информации автора видео, там торговали тюльпанами по 1,5 рубля. “Кошмар, это столько машин”, - поделился мужчина.

Впрочем, купил он тюльпаны не по 1,5 рубля за штуку, а по 3. Еще приобрел три ветки мимозы за 50. “Самое дешевое - это 3 рубля, нет никаких по 1,5 рубля, может, они с утра и были, но сейчас ничего не было. Короче, оно того не стоит: стоять в очереди, в пробке”, - поделился мужчина.

“Вы не нашли, место 36в было, лично ездил и брал по 1,5 рубля”, - утверждал один комментатор.

“И где экономия? Доехать до рынка, вернуться назад… Посчитать топливо… Цветок получится за те же 4 рубля, если не по 5”, - считает другой.