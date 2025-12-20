БелЖД выполнила одну просьбу специфическую просьбу пассажиров

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Опубликовано: 20.12.2025 16:08 , Обновлено: 20.12.2025

Белорусская железная дорога презентовала новую партию своей новой брендированной продукции, которую могут приобрести в качестве сувенира любители белорусской "чыгункi". Узнали, где можно купить фирменные металлические подстаканники и что ещё в ассортименте железнодорожного мерча.

О том, чтобы выпустить свой фирменный мерч, Белорусскую железную дорогу совсем недавно в соцсетях просили сами белорусы. Мама одного “очень преданного фаната”, буквально пару недель назад поделилась в Threads видео, с каким восторгом и трепетом её ребёнок встречает и провожает на вокзале поезда.

В комментариях под роликом отозвались десятки родителей таких же с пелёнок отчаянно влюблённых в поезда ребят, которые настойчиво требовали от БелЖД выпустить в продажу свою брендированную продукцию. Другие даже делились идеями, какие именно сувениры от БелЖД, по их мнению, “зайдут” фанатам - от брелков до автомобильных ароматизаторов в виде фирменных поездов.

Судя по всему, активность фанатов “железки” в социальных сетях не прошла мимо БелЖД и вот к зимним праздникам компания выкатила очередную партию фирменной сувенирки. На самом деле, её выпускают периодически, но, как правило, долго она на прилавках не задерживается. В том числе и потому, что выпускают продукцию ограниченными партиями. Этот выпуск не стал исключением. В компании предупредили, что количество товаров ограничено, так что фанатам следует поторопиться.

В ассортименте, кстати, не только металлические брелки в виде поездов БелЖД и классических подстаканников, в которых традиционно приносят горячие напитки в пути, но и сами подстаканники, оформленные в новогодней тематике. Так что если у вас в семье растёт юный Шелдон Купер, мы точно знаем, что именно должен ему положить под ёлочку Дед Мороз в этом году.





























Где купить фирменный мерч БелЖД?

Сувенирную продукцию традиционно БелЖД реализует в международных поезда. Новинки с сегодняшнего дня (20 декабря) поступят в продажу в поездах формирования Минского вагонного участка:

№2/1 Минск-Москва,

№52/51 Минск - Санкт-Петербург,

№302/301 Минск-Адлер,

№ 670 Минск - Мурманск,

№ 140/139 Минск - Архангельск.

Впрочем, чтобы стать счастливым обладателем будильника с фото белорусского “штадлера” или флешки в виде поезда БелЖД, вовсе не обязательно покупать билет в соседнюю Россию. Есть у компании и более традиционные точки продаж:

на вокзал станции Минск-Пассажирский (Привокзальная площадб, 5, 2 этаж «Клуб СВ», работает ежедневно с 11:00 до 22:00),

на вокзале Детской железной дороги имени К.С.Заслонова (проспект Независимости, 86).

В последнее место вполне можно заглянуть с ребёнком, влюблённым в поезда, и заодно подарить ему вагон праздничных впечатлений. Лучше спланировать поездку после 24 декабря - в этот день там стартует работа “Новогоднего экспресса”, с Дедом Морозом, Снегуркой и прочими сказочными персонажами. Вот расписания праздничных рейсов (каждый длится 1 час 20 минут):