БелЖД выполнила одну просьбу специфическую просьбу пассажиров
Белорусская железная дорога презентовала новую партию своей новой брендированной продукции, которую могут приобрести в качестве сувенира любители белорусской "чыгункi". Узнали, где можно купить фирменные металлические подстаканники и что ещё в ассортименте железнодорожного мерча.
О том, чтобы выпустить свой фирменный мерч, Белорусскую железную дорогу совсем недавно в соцсетях просили сами белорусы. Мама одного “очень преданного фаната”, буквально пару недель назад поделилась в Threads видео, с каким восторгом и трепетом её ребёнок встречает и провожает на вокзале поезда.
В комментариях под роликом отозвались десятки родителей таких же с пелёнок отчаянно влюблённых в поезда ребят, которые настойчиво требовали от БелЖД выпустить в продажу свою брендированную продукцию. Другие даже делились идеями, какие именно сувениры от БелЖД, по их мнению, “зайдут” фанатам - от брелков до автомобильных ароматизаторов в виде фирменных поездов.
Судя по всему, активность фанатов “железки” в социальных сетях не прошла мимо БелЖД и вот к зимним праздникам компания выкатила очередную партию фирменной сувенирки. На самом деле, её выпускают периодически, но, как правило, долго она на прилавках не задерживается. В том числе и потому, что выпускают продукцию ограниченными партиями. Этот выпуск не стал исключением. В компании предупредили, что количество товаров ограничено, так что фанатам следует поторопиться.
В ассортименте, кстати, не только металлические брелки в виде поездов БелЖД и классических подстаканников, в которых традиционно приносят горячие напитки в пути, но и сами подстаканники, оформленные в новогодней тематике. Так что если у вас в семье растёт юный Шелдон Купер, мы точно знаем, что именно должен ему положить под ёлочку Дед Мороз в этом году.
Где купить фирменный мерч БелЖД?
Сувенирную продукцию традиционно БелЖД реализует в международных поезда. Новинки с сегодняшнего дня (20 декабря) поступят в продажу в поездах формирования Минского вагонного участка:
- №2/1 Минск-Москва,
- №52/51 Минск - Санкт-Петербург,
- №302/301 Минск-Адлер,
- № 670 Минск - Мурманск,
- № 140/139 Минск - Архангельск.
Впрочем, чтобы стать счастливым обладателем будильника с фото белорусского “штадлера” или флешки в виде поезда БелЖД, вовсе не обязательно покупать билет в соседнюю Россию. Есть у компании и более традиционные точки продаж:
- на вокзал станции Минск-Пассажирский (Привокзальная площадб, 5, 2 этаж «Клуб СВ», работает ежедневно с 11:00 до 22:00),
- на вокзале Детской железной дороги имени К.С.Заслонова (проспект Независимости, 86).
В последнее место вполне можно заглянуть с ребёнком, влюблённым в поезда, и заодно подарить ему вагон праздничных впечатлений. Лучше спланировать поездку после 24 декабря - в этот день там стартует работа “Новогоднего экспресса”, с Дедом Морозом, Снегуркой и прочими сказочными персонажами. Вот расписания праздничных рейсов (каждый длится 1 час 20 минут):
- 24, 30 декабря 2025 года и 1 января 2026 года - в 14:20 и 16:00,
- 29 и 31 декабря 2025 года – в 11:00 и 12:40,
- 25–28 декабря 2025 года, 2–4 и 7 января 2026 года – в 11:00, 12:40, 14:20 и 16:00.