Белтелеком запустил сразу 8 новых телеканалов в ZALA

Опубликовано: 05.03.2026 15:13 , Обновлено: 05.03.2026

Белорусский госоператор связи объявил о подключении в сервисе IPTV ZALA сразу 8 новых каналов. Все они российские, но тематика различная. Белтелеком предупредил, что вещание с 5 марта будет осуществляться в тестовом формате. А значит, не все из списка останутся в расписании навсегда.

Согласно сообщению Белтелекома, каналы можно посмотреть как на базовых, так и на расширенных пакетах.

В списке объявленных новинок:

Телеканал «Наше новое кино». Но, несмотря на название, транслировать он будет не белорусские картины, а «современное российское кино». Запустили телеканал на 46-й кнопке.

«МУЗЫКА ЛАЙВ» – телеканал, где на 89-й кнопке обещают концерты «топовых артистов, подкасты и интервью со звездами российской сцены».

«365 дней ТВ» – этот телеканал рассчитан на аудиторию, которую интересуют фильмы и сериалы российских режиссеров-документалистов. Впрочем, обещают и фильмы других стран.

Канал «ТОЧКА.РФ» будет рассказывать о путешествиях по России.

А вот телеканал «В мире животных» обещает контент для семейной аудитории, естественно, про животных.

Российский же телеканал «Мужской» предназначен для любителей активного отдыха, охоты и рыбалки.

«КВН ТВ» транслирует игры Клуба веселых и находчивых и передачи с участием «звезд» КВН и российского шоу-бизнеса.

«Канал Малыш» – будет транслировать мультики и программы для детей дошкольного возраста.

Кстати, из-за новых каналов поменялись кнопки для других. С 5 марта 2026 года телеканал «КИНОСЕРИЯ» будет транслироваться на 43-й кнопке (сейчас – 52-я), «КИНОСВИДАНИЕ» – на 31-й (сейчас – 47-я), «Шансон ТВ» – на 88-й (сейчас – 86).