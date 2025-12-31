Беловежская пуща объявила инвазивным дубам войну. Не только вырубать?
В Телеграм-канале Брестской области сообщили, что в 2026 году запланирован эксперимент по борьбе с инвазивными видами растений. Среди них – дубы, клёны и робинии.
Как стало известно, полевой эксперимент по борьбе с неместными растениями согласовали на заседании научно-технического совета Национального парка «Беловежская пуща».
Он будет заключаться в «механических и химических методах борьбы с дубом красным». Как утверждают в Беловежской пуще, самым радикальным способом избавления национального парка от красного дуба является его вырубка.
Также в число инвазивных были определены золотарник канадский, клён ясенелистный и робиния лжеакация.
Чем опасны эти растения?
Инвазивные виды агрессивно вытесняют местную флору, нарушая сложившиеся экосистемы. Так, золотарник канадский быстро образует плотные заросли, подавляя рост трав и деревьев.
Клён ясенелистный, или американский, имеет аллелопатические свойства – его листва выделяет вещества, токсичные для других растений.
А вот робиния лжеакация изменяет состав почвы, обогащая её азотом, что неприемлемо для многих аборигенных видов Беловежской пущи, приспособленных к бедным почвам.
Что касается дуба красного, то он попал в Беларусь из Северной Америки в конце XIX века. Тогда его завезли во Дворцовый парк строящегося императорского дворца в Беловеже.
Его опасность заключается в высокой скорости роста и семенной продуктивности, а также в устойчивости к вредителям. Он активно захватывает территории, замещая собой коренные виды дубов и других широколиственных пород, что приводит к обеднению биологического разнообразия уникального древнего леса.