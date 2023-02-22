Белорусы заметили в ночном необычный яркий треугольник. Узнали, что это было

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Опубликовано: 22.02.2023 21:06 , Обновлено: 22.02.2023

Белорусы заметили в ночном небе яркий треугольник из Луны и двух звёзд, которые на поверку оказалось всё-таки планетами.

Все дело в том, что на этой неделе Юпитер, Луна и Венера оказались рядом, выстроившись в необычный треугольник, и потом почти в линию. А увидеть их можно будет при ясной погоде в вечернем небе 22 и 23 февраля, сообщил портал Space.com.

Все три небесных тела выстроились в ночном небе близко друг к другу в круге диаметром 7-8°. Астрономы называют такое явление “соединением”.